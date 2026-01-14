Una senadora republicana y otra demócrata proponen una ley para impedir a Trump la anexión de Groenlandia

Archivo - La senadora republicana Lisa Murkowski (en pie, a la derecha) y la demócrata Jeanne Shaheen (izquierda) conversan en una sesión del Senado de Estados Unidos - Europa Press/Contacto/Stefani Reynolds - Pool Via

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La senadora republicana Lisa Murkowski y la demócrata Jeanne Shaheen han presentado este martes una propuesta de ley para impedir al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que anexione Groenlandia al país norteamericano, en medio de la insistencia del mandatario por hacerse con el territorio ártico pese a que tanto las autoridades groenlandesas como las de Dinamarca y la Unión Europea han defendido la pertenencia de la gran isla al reino escandinavo.

El texto, denominado "Ley de Protección de la Unidad de la OTAN", incluye cinco cláusulas principales entre las que se encuentra "reconocer que cualquier ocupación o toma del territorio soberano de un aliado de la OTAN violaría la Carta de las Naciones Unidas y el Tratado del Atlántico Norte", según el comunicado publicado por Murkowski en su web.

Además, la norma también "prohibiría el uso de fondos del Departamento de Defensa para bloquear, ocupar, anexionar, llevar a cabo operaciones militares contra o ejercer de otro modo el control sobre el territorio soberano de un Estado miembro de la OTAN sin la autorización de dicho Estado o la aprobación del Consejo del Atlántico Norte". De manera similar, también "prohibiría el uso de fondos del Departamento de Estado para desarrollar, apoyar o implementar planes" en ese sentido.

"La mera idea de que Estados Unidos utilice nuestros vastos recursos contra nuestros aliados es profundamente preocupante y debe ser rechazada por completo por el Congreso", ha declarado Murkowski en el citado comunicado.

A su vez, la demócrata Shaheen, miembro de mayor rango del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, se ha pronunciado también en la misma publicación en defensa de la cohesión de la OTAN, alegando que su "fuerza (...) depende de la unidad, la confianza y el respeto a la soberanía de cada Estado miembro".

En este sentido, la senadora por Nueva Hampshire ha advertido de que "cualquier sugerencia de que Estados Unidos pueda usar su poder para apoderarse o controlar el territorio de un aliado de la OTAN socavaría directamente la alianza que protege a los estadounidenses".

"Este proyecto de ley envía un mensaje claro: la retórica reciente en torno a Groenlandia socava profundamente los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos y se enfrenta a la oposición bipartidista en el Congreso", ha concluido.

Las senadoras han registrado el texto un día después de que el congresista republicano Randy Fine introdujera en la Cámara de Representantes una propuesta de ley para anexionar como 51º estado de Estados Unidos a Groenlandia, alegando que Washington "no puede permitir que potencias adversarias ganen influencia sobre una de las regiones estratégicamente más importantes del mundo".

El cruce de proposiciones de ley llega en medio de la insistencia de Trump por hacerse con la isla, pese a que los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Defensa, Pete Hegseth, habrían comunicado la semana pasada a los miembros del Congreso que la intención de la Administración es adquirir el territorio.