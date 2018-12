Senadores estadounidenses rechazan la postura de Trump sobre el caso Jashogi

Publicado 26/11/2018 2:58:56 CET

WASHINGTON, 26 Nov. (Reuters/EP) -

Varios senadores republicanos han rechazado este domingo la postura del presidente estadounidense, Donald Trump, en relación con el caso de periodista saudí Yamal Jashogi, que fue asesinado en octubre en el consulado de Arabia Saudí en la localidad turca de Estambul.

"No estoy de acuerdo con la actitud del presidente. Es inconsistente su postura y no coincide con la información de Inteligencia a la que he tenido acceso", ha manifestado el senador republicano Mike Lee a la cadena NBC. Dichas informaciones vinculan al príncipe heredero saudí con la muerte del reportero.

Lee ha indicado que la muerte de Jashogi es uno de los motivos por los que se ha mostrado en contra de ofrecer ayuda a Riad en el marco de la guerra en Yemen.

La semana pasada Trump instó a seguir siendo un gran aliado de Arabia Saudí y destacó que no estaba claro que el príncipe heredero, Mohamed bin Salmán, estuviera al corriente del asesinato en el consulado. En este sentido, el magnate neoyorquino ha puesto en duda las informaciones aportadas por la CIA, que señalan que el príncipe heredero saudí estaría detrás de la muerte del periodista.

El pasado 15 de noviembre Estados Unidos impuso sanciones económicas sobre 17 altos cargos saudíes por su papel en el asesinato de Jashogi. Además, senadores demócratas y republicanos introdujeron una legislación para suspender la venta de armas a Arabia Saudí por su papel en el conflicto yemení.

El congresista demócrata Adam Schiff ha alertado de que el presidente "no está siendo claro en relación con el asesinato de Jashogi". "¿Qué nos demuestra esto?", ha expresado. Schiff, que podría convertirse en el presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, ha prometido que se abrirán varias investigaciones sobre el caso.