Serbia contempla desvincular de Rusia su única refinería través de un proceso de nacionalización

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Energía de Serbia, Dubravka Djedovic-Handanovic, ha confirmado que Estados Unidos se ha negado a levantar las sanciones que pesan sobre Industria del Petróleo de Serbia (NIS), la única refinería nacional, por su participación mayoritaria rusa, y esta presión podría obligar a las autoridades a iniciar un enormemente costoso proceso de nacionalización.

"En los próximos días, es posible que tengamos que tomar algunas de las decisiones más difíciles de nuestra historia", ha declarado Djedovic-Handanovic, antes de confirmar que se reunirá el domingo con el presidente, Aleksandar Vucic, y altos ejecutivos de la empresa para discutir el camino a seguir.

Una adquisición de NIS sin el consentimiento de Gazprom supondría un drástico cambio político para Serbia, que mantiene profundos lazos históricos con Rusia y aún depende de ella para el suministro de gas. Sin embargo, la refinería podría quedarse sin crudo en una semana, ya que las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EEUU el 9 de octubre interrumpieron su ruta de suministro a través de la vecina Croacia.

Esta semana, los propietarios rusos solicitaron a EEUU que extendiera la licencia de operación de NIS mientras gestionan la transferencia del control a un tercero. Pero Washington insiste en la salida total de Rusia, declaró Djedovic-Handanovic.

Esta medida se produce en el marco de una escalada más amplia de las sanciones estadounidenses contra el sector energético ruso. El mes pasado, Gazprom y Rosneft PJSC se sumaron a una lista que ya incluía a Gazprom Neft y Surgutneftegas PJSC, como parte de la presión del gobierno de Trump para que Rusia inicie conversaciones de paz sobre la guerra en Ucrania.

Vucic ha instado a los accionistas rusos a vender su participación en lugar de forzar la nacionalización de Serbia. "Es una guerra política, una guerra geopolítica, y ahora nosotros, como país pequeño, debemos pagar un precio muy alto", ha indicado Djedovic-Handanovic. "Espero que nuestros amigos rusos comprendan la gravedad de la situación y que nos ayuden a superarla."

VUCIC ASEGURA QUE AGOTARÁ TODAS LAS POSIBILIDADES

Este domingo, Vucic ha indicado que el Gobierno se tomará siete días de reflexión en busca de una posible salida dialogada. En cualquier caso "hay que tomar una decisión antes de la semana que viene", ha indicado el presidente de Serbia, muy próximo a los intereses rusos.

En comentarios recogidos por la radiotelevisión pública nacional, Vucic ha avanzado que su intención es seguir conversando con Moscú sobre el tema y se ha ofrecido a intermediar en cualquier negociación que Moscú emprenda con una tercera parte para "descargar su participación".

Vucic ha querido incidir en que la nacionalización es una medida radical que desea evitar a toda costa. "Quiero impedir cualquier tipo de confiscación, la nacionalización o expropiación de bienes. Quiero que el mundo entero vea que no queremos quitarle nada a nadie", ha señalado antes de reconocer lo enormemente delicado de la situación.

"No se trata de nuestros intereses mayoritarios, sino de los de Rusia, y ellos tienen derecho a tomar decisiones, pero nosotros también tenemos derecho a vivir. Por lo tanto, quiero agotar todas las opciones antes de que se inicie cualquier proceso, ya sea una toma de control o cualquier otra cosa", ha afirmado.