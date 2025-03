El servicio de seguridad del Parlamento israelí expulsa a familiares de víctimas del 7 de Octubre

Archivo - El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Knesset o Parlamento israelí - Europa Press/Contacto/Kobi Gideon/Israel Gpo

Familiares de víctimas exigen a Netanyahu la formación de una comisión de investigación

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El servicio de seguridad de la Knesset o Parlamento israelí ha expulsado este lunes a varios miembros del Consejo de Octubre, una asociación que agrupa a unos 1.500 supervivientes, antiguos rehenes y familiares de víctimas del ataque de las milicias palestinas del 7 de octubre de 2023.

Unos 40 miembros del grupo pretendían acceder a la galería de visitas de la sala de plenos de la Knesset para protestar coincidiendo con la comparecencia del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en una sesión para abordar la creación de una comisión de investigación sobe el ataque, como defiende el Consejo.

El padre de Yarden Buskilla, asesinado en el Festival Nova el 7 de octubre, se ha desmallado y ha tenido que recibir atención médica, según recoge la televisión israelí Canal 12.

El Consejo de Octubre ha pedido la intervención "inmediata" del presidente del Parlamento, Amir Ohana, para permitir la entrada de los activistas, que finalmente han podido acceder. En cualquier caso, han solicitado la dimisión de Ohana por lo ocurrido.

"La violencia contra las familias del Consejo de Octubre es inaceptable (...). El presidente de la Knesset debe dimitir hoy. Ordenar golpear a las familias de las víctimas es una vergüenza para todo el Estado de Israel", han reprochado.

El líder de la oposición, Yair Lapid, también ha criticado el incidente. "No hay límite al horror y la vergüenza de las imágenes de los guardias de la Knesset empujando a familiares de las víctimas del 7 de Octubre", ha publicado Lapid en X. Lapid considera que "Ohana es responsable de este lamentable suceso".

DE ESPALDAS A NETANYAHU

La sesión ha comenzaron con la presencia de los representantes del grupo, que se han levantado y dado la espalda a Netanyahu durante su comparecencia como gesto de protesta y han mostrado fotografías de las víctimas del ataque. El presidente del Parlamento, Ohana, ha ordenado entonces de nuevo la expulsión de los miembros del grupo puesto que no están permitidas las protestas para finalmente dar marcha atrás de nuevo y pedir respeto a los familiares de víctimas.

Sí han sido expulsados dos diputados de la oposición que han protestado a gritos contra Netanyahu cuando ha comenzado su intervención. SE trata del diputado de Demócratas Gilad Kariv y del diputado de Yesh Atid Vladimir Beliak.

"Hoy hemos venido a escuchar al primer ministro. Exigimos que él nos escuche también", ha explicado el Consejo de Octubre en un comunicado publicado antes de la sesión. "Necesitamos que se cree una comisión de investigación de inmediato", han recalcado.

Miembros del grupo han dado una rueda de prensa antes de la sesión en la propia sede de la Knesset. "No puedo dormir por las noches", ha explicado la superviviente del Festival Nova Tali Biner, que recuerda "los gritos de quienes estaban siendo asesinados y violadas". Por eso pide a Netanyahu una comisión "para investigar lo que pasó ese día". "Si no comprendemos los fallos no podemos corregirlos y habrá un nuevo desastre", ha argumentado.

El rabino Elhanan Danino, padre del rehén fallecido Ori Danino, ha apelado a los diputados. "Miradnos a los ojos y verá los ojos de padres cuyos hijos fueron masacrados, asesinados, quemados y violados. Y les decís que no" a crear una comisión, ha reprochado.

Otra de las familiares, Rachel Goldberg-Polin, ha recordado que Estados Unidos creó una comisión de investigación sobre los atentados del 11 de septiembre de 2001. "La comisión fue la causa de importantes cambios en el Gobierno, subsanó debilidades del sistema y publicó un informe final claro y accesible con lo que falló" y pide en Israel "una comisión de investigación que avance hacia la luz, una luz que solo llega con la claridad", ha argumentado.