Los servicios de Internet y telefonía fija sufren cortes en la ciudad de Gaza por los ataques de Israel

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de Internet y telefonía fija han sufrido este miércoles una interrupción en la ciudad de Gaza y otras partes del norte de la Franja en medio de la ofensiva militar a gran escala lanzada el martes por el Ejército de Israel contra la localidad con el objetivo de hacerse con su control, según ha confirmado la Compañía de Telecomunicaciones de Palestina.

La empresa ha indicado que el corte "es resultado de los ataques contra numerosas rutas que suministran a la región en medio de la actual agresión" y ha afirmado que sus equipos "trabajan constantemente para arreglar los fallos, a la vista de la peligrosa situación sobre el terreno", tal y como ha recogido el diario palestino 'Filastin'.

El Ejército israelí estuvo semanas lanzando bombardeos contra la ciudad de Gaza, incluida la destrucción de decenas de torres residenciales, en la antesala de su anunciada ofensiva a gran escala para intentar tomar la ciudad --ya condenada por gran parte de la comunidad internacional--, para lo cual ha emitido órdenes de evacuación para el más de un millón de residentes.

La ofensiva israelí contra la Franja, lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, ha dejado hasta la fecha casi 65.000 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda.