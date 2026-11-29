Archivo - El presidente chino, Xi Jinping (izquierda) y el líder norcoreano, Kim Jong-Un (derecha), juntos durante un encuentro en China - Yan Yan / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Inteligencia (NIS) de Corea del Sur ha asegurado que sigue "de cerca" la evolución de los acontecimientos en el terriotiro ante las especulaciones sobre una posible nueva visita a China del líder norcoreano, Kim Jong-un.

"Estamos monitorizando diversos acontecimientos", ha indicado el NIS en respuesta a una consulta de la agencia surcoreana Yonhap sobre las informaciones que apuntan a que el desplazamiento de Kim a territorio chino podría ser inminente.

Las indagaciones han surgido a raíz de la reunión que mantuvieron la semana pasada el presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo surcoreano, Lee Jae-Myung, en la ciudad china de Shenzhen, al margen de la cumbre económica de Asia-Pacífico (APEC), en la que Xi informó sobre los últimos avances en las relaciones entre Pekín y Pyongyang.

Aunque varios medios han interpretado las palabras del mandatario chino como un indicio de un próximo viaje de Kim o de otro alto cargo norcoreano, la oficina presidencial surcoreana ha aclarado este viernes que durante el encuentro no hubo "ninguna mención en el sentido publicado por los medios", si bien subrayó que el Gobierno mantiene una vigilancia estrecha sobre los vínculos entre ambos vecinos.

Asimismo, la Presidencia surcoreana ha expresado su deseo de que los intercambios entre China y Corea del Norte se desarrollen de modo que "contribuyan a la coexistencia pacífica en la península coreana", y ha asegurado que Seúl mantendrá una fluida comunicación con Pekín con dicho objetivo.

Fuentes diplomáticas citadas por la agencia apuntan a que el líder norcoreano podría viajar a China "en cualquier momento" sin que ello suponga una sorpresa, mientras que en la ciudad fronteriza china de Dandong se ha registrado un aumento del nivel de alerta, aunque sin señales visibles de actividad inusual por el momento.

Se estima que a principios de diciembre se pueda abrir una ventana de oportunidad para un eventual desplazamiento de Kim o de una delegación de alto nivel antes de la reunión prevista entre Xi y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los días 14 y 15 de diciembre en Miami, al margen de la cumbre del G20.

En este sentido, Pyongyang y Pekín podrían buscar coordinar sus posiciones ante una eventual reanudación del diálogo entre Corea del Norte y Washington, al tiempo que permitiría a Kim conocer de primera mano la valoración de Xi sobre sus recientes reuniones con Trump y con el presidente ruso, Vladímir Putin, celebradas también la semana pasada en Shenzhen.

Este eventual desplazamiento se enmarcaría en la reciente intensificación de los contactos bilaterales, que ha incluido una visita sorpresa de un día de Kim a Dandong el mes pasado para reunirse con el principal asesor político chino, Wang Huning, así como el viaje a principios de este mes del secretario de Asuntos Internacionales del Partido de los Trabajadores de Corea (PTC), Kim Song-nam.

Previamente, Xi realizó una visita de Estado a Pyongyang el pasado mes de junio, después de que el dirigente norcoreano viajara a Pekín en septiembre de 2025 para asistir a los actos conmemorativos del octagésimo aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.