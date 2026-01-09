Al Shara aborda con Erdogan la situación en Siria y la ofensiva gubernamental contra barrios kurdos en Alepo

Archivo - El presidente de transición de Siria y líder del grupo yihadista sirio Hayat Tahrir al Sham (HTS), Ahmed Husein al Shara - PRESIDENCIA DE SIRIA - Archivo

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de transición de Siria, Ahmed al Shara, ha abordado con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, la ofensiva lanzada por las autoridades de Damasco contra varios barrios de mayoría kurda en la ciudad de Alepo (norte), en plenas tensiones con las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) y después de que Ankara se ofreciera a dar apoyo a las fuerzas sirias.

La Presidencia siria ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que Al Shara y Erdogan "abordaron los últimos acontecimientos en Siria y los esfuerzos que se están llevando a cabo para consolidar la estabilidad en la región", una conversación en la que el mandatario sirio ha apostado por "extender la soberanía estatal a todo el territorio".

Así, ha detallado que Al Shara "subrayó que la prioridad es la protección de los civiles, garantizar la seguridad en torno a Alepo y poner fin a la presencia ilegal de grupos armados, que socava el proceso de reconstrucción", en aparente referencia a las FDS, sin que las conversaciones de integración hayan llegado por ahora a buen puerto.

"Las dos partes acordaron mantener una coordinación estrecha entre las instituciones relevantes de ambos países para garantizar la aplicación de los entendimientos conjuntos, en beneficio de los intereses de los pueblos de Siria y Turquía, y reforzar las posibilidades de una paz y una estabilidad duraderas en la región", ha zanjado.

El Gobierno sirio ha anunciado a primera hora de este viernes un alto el fuego en los barrios Sheij Maqsud, Ashrafiyé y Bani Zeid, en Alepo, y ha "solicitado" a los combatientes kurdos que abandonen la zona antes de las 7.00 horas (hora local) un paso aplaudido por Estados Unidos sobre el que las FDS no se han pronunciado por ahora.

El Ejército sirio confirmó este jueves el inicio de una campaña de bombardeos contra posiciones de las FDS --que han denunciado al menos doce muertos y más de 60 heridos a consecuencia de ataques atribuidos a Damasco-- en Sheij Maqsud y Ashrafiyé, asegurando que estos barrios han sido convertidas en "cuarteles generales, puestos militares y centros de lanzamiento de operaciones".

Además, señaló estos barrios como "objetivos militares legítimos" y abrió "corredores humanitarios" para evacuar a la población civil, en medio de las tensiones entre Damasco y las milicias kurdas después de la falta de avances para un acuerdo definitivo sobre la integración de las fuerzas kurdas y el papel de las autoridades semiautónomas kurdas en el futuro del país tras la caída en diciembre de 2024 del régimen de Bashar al Assad.