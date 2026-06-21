Al Shara descarta una intervención siria en Líbano y abre la puerta a negociar con Hezbolá

Archivo - El presidente sirio, Ahmed al Shara (archivo) - Europa Press/Contacto/Syrian Arab News Agency ''SA

MADRID 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Siria, Ahmed al Shara, ha expresado este domingo su rechazo a una intervención militar siria en Líbano como sugirió el presidente estadounidense, Donald Trump, como posible alternativa a la ofensiva israelí sobre el partido-milicia chií libanés Hezbolá.

"El presidente Trump expresó su insatisfacción con lo que está pasando en Líbano y busca fórmulas para parar la guerra allí. Entonces dijo que Siria podría desempeñar un papel en Líbano para lograr una solución de seguridad. Estas declaraciones se interpretaron como que las fuerzas Sirias podrían entrar en Líbano a la mañana siguiente y eso no es lo que quería decir", ha afirmado Al Shara en una entrevista con la televisión panárabe Al Mashhad.

Al Shara ha explicado que Trump estaba expresando su "frustración" por la situación en Líbano y que busca "otras soluciones". "Siria podría tener un papel positivo en Líbano a través de las instituciones y el estado libanés", ha argumentado.

Así, ha rechazado una guerra o "volver a una tutela siria" sobre el gobierno libanés. "Significa apoyar al estado libanés, reforzar sus instituciones y construir canales de comunicación entre los partidos políticos, incluido Hezbolá", ha planteado. "Si es necesario que nos sentemos con Hezbolá, yo creo en el diálogo. Sí (...) porque la alternativa es la guerra", ha remachado.

Al Shara ha recordado la implicación de Hezbolá en la guerra civil siria, lo cual ha calificado de "error". "Al final los países enteros pagan" por esos errores, ha indicado.

En ese sentido, ha propuesto "superar las guerras y conflictos" y avanzar hacia "el desarrollo y la reconstrucción" porque Siria "cuenta con todas las herramientas". En particular ha planteado esta solución por la vía económica. "Beirut ha sio históricamente la puerta al mar de Damasco, y Trípoli, la de Homs. Siria se está convirtiendo en un centro estratégico regional e internacional que une este y oeste. La costa mediterránea es muy importante para el comercio, las cadenas de suministro y la logística. Líbano debería beneficiarse de ello", ha lanzado.

"Ya hemos probado la vía militar y hemos sido testigos de sus desastres y tragedias. Probemos la vía económica", ha planteado el mandatario sirio.