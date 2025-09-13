Al Shara dice que las negociaciones con Israel no supondrán más concesiones territoriales de Siria

El presidente de transición de Siria, Ahmed al Shara, durante una reunión oficial en Damasco (archivo) - -/Syrian Arab News Agency via AP / DPA

Resalta que el objetivo es devolver la situación a la existente antes de la caída del régimen de Al Assad

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de transición de Siria, Ahmed al Shara, ha asegurado que está negociando con Israel un acuerdo a nivel de seguridad que implicaría la retirada de las tropas israelíes en territorio sirio, en unos contactos acometidos durante las últimas semanas con mediación de Estados Unidos de los que por ahora no han trascendido detalles.

Al Shara ha indicado en una entrevista concedida a la cadena de televisión siria Al Ijbariya que Israel consideró que, tras la caída del régimen de Bashar al Assad en diciembre de 2024 por una ofensiva de yihadistas y rebeldes, Damasco había abandonado el acuerdo de separación de fuerzas de 1974.

Así, ha resaltado que el Gobierno israelí asumió esta postura "a pesar de que Siria, desde el primer momento, expresó su compromiso con el mismo", al tiempo que ha confirmado contactos con las fuerzas de Naciones Unidas para reclamar que vuelvan a "sus posiciones previas".

"Hay negociaciones en marcha para un acuerdo de seguridad (con Israel) que devuelva la situación a la que había antes del 8 de diciembre (de 2024)", ha reseñado, al tiempo que ha cargado contra los bombardeos y operaciones militares ejecutadas durante los últimos meses por Israel contra territorio sirio.

Israel desplegó tropas en la 'zona tapón' patrullada por 'cascos azules' en los Altos del Golán y se hizo con el control del monte Hermón, de importancia estratégica, tras la caída de Al Assad, lanzando diversas incursiones y bombardeos contra territorio sirio para destruir gran parte de las capacidades militares de Damasco.

El enviado especial estadounidense Thomas Barrack visitó en agosto Israel para reunirse con el primer ministro, Benjamin Netanyahu, con el objetivo de abordar la situación en Siria y Líbano, incluido un posible acuerdo en materia de seguridad entre Tel Aviv y Damasco. Tras ello, viajó a Damasco para reunirse con Al Shara, ante quien reafirmó su respaldo a una Siria "unida, estable y próspera" que "represente a todos".

Israel ha multiplicado sus incursiones militares en territorio sirio tras la huida del país de Al Assad después de la toma de Damasco el pasado 7 de diciembre por yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS), cuyo líder es ahora el presidente de transición del país, en medio de las denuncias internacionales sobre su entrada en territorio sirio y las exigencias desde Damasco para su retirada.