Sheinbaum afea a la oposición que confiara en un desencuentro con Trump para justificar una intervención

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha afeado a la oposición de su país que esperara que saliera mal la conversación telefónica que mantuvo en la víspera con su par estadounidense, Donald Trump, y justificar así una intervención.

"Ellos esperaban (...) que hubiera una mala salida para estar culpando a la presidenta", ha valorado este martes en su rueda de prensa matutina, en la que ha recordado que "bastante trabajo" le ha costado a México lograr su independencia y soberanía desde el último intento de invasión estadounidense en 1914.

Sheinbaum ha señalado que quienes buscan una intervención de Estados Unidos son aquellos que "no tienen fuerza interna, quienes se sustentan en otros para poder garantizar su influencia" en México. En ese sentido, ha apuntado principalmente al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y al Partido Acción Nacional (PAN).

Por otro lado, la presidenta ha agradecido la última intermediación del embajador estadounidense, Ronald Johnson, para poder mantener el encuentro telefónico con Donald Trump, tras sugerir este último la semana pasada la posibilidad de lanzar un ataque contra los cárteles en territorio mexicano.

"Cuando pedimos apoyo del embajador para alguna gestión con el Gobierno de Estados Unidos, siempre nos ha ayudado", ha reconocido la mandataria, quien este lunes valoró como "muy buena" la conversación con un Trump que insiste en la participación de las fuerzas estadounidenses en la lucha contra los cárteles.

"Él, en general, insiste en la participación de las fuerzas de Estados Unidos. Siempre decimos que no es necesario. Somos muy claros en la defensa de la territorialidad y de que además hay colaboración que está funcionando", contó.