Sheinbaum afirma que México trabaja con Cuba para reactivar el envío de petróleo

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. - Europa Press/Contacto/Luis Barron

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha afirmado este lunes que trabajan con las autoridades de Cuba para reactivar los suministros de petróleo a la isla, en medio de la aparente flexibilización de Estados Unidos al permitir que un petrolero ruso atracara en el puerto de Matanzas en las últimas horas.

Sheinbaum ha señalado que México viene trabajando con el Gobierno de Cuba en sus distintos acuerdos comerciales, lo que "tiene que ver también con el envío de petróleo", además de la entrega de ayuda humanitaria que sí ha llegado a la isla estas últimas semanas, en plena asfixia energética de Estados Unidos.

"El trabajo que tenemos con Cuba de los acuerdos comerciales (...) tiene que ver también con el envío de petróleo", ha explicado la presidenta mexicana en su rueda de prensa matutina de este lunes, en la que ha aclarado que los acuerdos comerciales y de carácter humanitario con Cuba se dan "desde hace décadas".

"En ambos temas estamos trabajando con ellos", ha dicho Sheimbaum, que ha reiterado que su país seguirá ayudando a Cuba. En ese sentido, ha destacado que hace unos días llegó a la isla el cuarto buque mexicano con ayuda humanitaria.

México era junto a Venezuela uno de los principales proveedores de petróleo de Cuba hasta que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer mayores aranceles a los países que enviaran combustible a la isla.

En las últimas horas, el Kremlin ha confirmado la llegada del petrolero ruso 'Anatoli Kolodkin', con un cargamento de 100.000 toneladas de petróleo, rompiendo así con el bloqueo energético que desde hace varios meses ha sumido al pequeño país caribeño en una nueva crisis, apagones y el estrangulamiento de servicios básicos.

La Guardia Costera de Estados Unidos ha autorizado la llegada a Cuba de este petrolero, que podría proporcionar un respiro vital para la isla. Moscú ha informado de que han incluido este asunto en sus conversaciones con Washington. "Rusia considera que es su deber ayudar a sus amigos cubanos", ha remarcado.