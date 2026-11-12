Sheinbaum responde a Trump que México disuade a los migrantes en caravanas y la mayoría regresa a países de origen

El presidente de México, Claudia Sheinbaum, durante una rueda de prensa. - Carlos Santiago / Zuma Press / Europa Press

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha respondido este jueves a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, que las autoridades del país disuaden a los migrantes en caravanas que buscan llegar a Estados Unidos y la mayoría de integrantes regresan a sus países de origen.

"Desde que llegó el presidente Trump no ha llegado ninguna caravana migrante a la frontera norte", ha indicado la dirigente mexicana en rueda de prensa diaria, en la que ha señalado que las autoridades informan a las personas en la caravana que "es muy difícil pasar a Estados Unidos".

"Si su objetivo es llegar a Estados Unidos, pues no lo van a poder lograr porque no hay esa posibilidad. Buscamos la manera de que regresen a sus países de manera segura o si alguien se quiere quedar en México bajo ciertas condiciones, en determinado lugar, lo puede hacer", ha afirmado la líder mexicana quien ha incidido en que cuando se les da la información, "la mayoría de ellos prefiere regresar a su país".

Según ha detallado, hay dos caravanas formadas ahora mismo en territorio mexicano, una en Chiapas, en la que quedan menos de cien integrantes de los más de 500 que había en un principio.

Una segunda caravana llega procedente de Honduras, y aunque no ha ofrecido más detalles sobre el número de integrantes, ha recalcado que será tratada con ayuda humanitaria y con base a los Derechos Humanos.

AMENAZA DE TRUMP CONTRA MÉXICO

Trump, a través de un mensaje en redes sociales, ha amenazado a México con doblar los aranceles actuales si no actúa para detener a los migrantes, aludiendo a un intento de "invasión" de Estados Unidos, en medio de las nuevas caravanas de migrantes que cruzan desde Centroamérica.

Medios han informado de que hondureños y salvadoreños avanzan desde el sur de México después de que el triunfo electoral de los demócratas en los comicios de medio mandato, que le da el control del Congreso, genera esperanzas de que provoque cambios en la política migratoria de Estados Unidos.