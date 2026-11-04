Sheinbaum señala que el resultado en las 'midterms' "muestra un sentimiento del pueblo estadounidense"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante un acto en un colegio. - Carlos Santiago / Zuma Press / Europa Press

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha señalado este jueves que el resultado en las elecciones de medio mandato que han dado una contundente victoria al Partido Demócrata, que controlará ambas cámaras del Congreso, "muestra un sentimiento del pueblo estadounidense".

"Creo que muestra un sentimiento del pueblo estadounidense", ha afirmado la dirigente mexicana en rueda de prensa al ser preguntada por el resultado electoral en el país vecino.

En todo caso, sin entrar a más valoraciones, Sheinbaum reivindicado el triunfo de algunos perfiles políticos con origen mexicano, caso de los gobernadores electos de California, Xavier Becerra, y Texas, Gina Hinojosa.

"Quisiera resaltar el triunfo de dos personas de origen mexicano, que son el gobernador electo de California y la gobernadora electa de Texas. Ambos tienen, ya sea los dos padres, madre y padre o uno de ellos, nacidos en México y tienen un vínculo con evidentemente su estado, pero también un vínculo con las y los mexicanos", ha afirmado.

En este sentido, ha recalcado que "da mucho gusto" que haya mexicanos-estadounidenses que "tengan esta participación y este reconocimiento" en la política de Estados Unidos.

Las 'midterms' han supuesto un varapalo para el Partido Republicano, después de que los demócratas hayan hecho válidos los escenarios más optimistas para ganar el control de las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos y lograr triunfos históricos en la carrera a gobernadores en estados como Texas, Ohio o Georgia.