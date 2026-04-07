Una sinagoga en Teherán sufre importantes daños tras un bombardeo en el marco de la ofensiva de EEUU e Israel

Archivo - Columna de humo en Teherán tras un bombardeo en el marco de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán (archivo) - Europa Press/Contacto/Shadati - Archivo

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una sinagoga situada en la capital de Irán, Teherán, ha sufrido importantes daños en las últimas horas tras un nuevo bombardeo contra la ciudad en el marco de la ofensiva desatada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas.

Según las informaciones recogidas por la cadena de televisión pública iraní, IRIB, la sinagoga Rafi Niya ha quedado "destruida" por el ataque, una versión publicada por otros medios del país, sin que las autoridades de Irán se hayan pronunciado oficialmente al respecto.

Las fotografías y vídeos publicados permiten ver a trabajadores de los equipos de emergencia entre los escombros del edificio, así como libros sagrados tirados entre los mismos.

Por su parte, el Ministerio para Asuntos de la Diáspora de Israel ha resaltado que por ahora no está claro si el edificio ha quedado destruido totalmente, con análisis apuntando a que hubiera sido alcanzado por la onda expansiva de un bombardeo contra los alrededores, tal y como ha informado el diario 'The Times of Israel'.

En este sentido, la agencia iraní de noticias Mehr ha resaltado que la sinagoga fue destruida tras un ataque contra un edificio residencial adyacente, que habría sufrido igualmente graves daños materiales, igualmente sin que las autoridades se hayan pronunciado sobre posibles víctimas.

Las autoridades de Irán han confirmado más de 2.000 muertos por la ofensiva, entre ellos destacadas figuras como el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, respectivamente, así como altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.