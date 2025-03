Siria advierte a milicianos leales a Al Assad de que "no tienen más refugio que los tribunales"

Las autoridades piden a estas células que "no alimenten una guerra perdida" tras los últimos combates en Latakia

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de transición de Siria han advertido este viernes a milicianos leales al expresidente Bashar al Assad de que "no tienen más refugio que los tribunales", en medio de una operación en la provincia de Latakia (oeste), antiguo bastión del exmandatario, que se ha saldado con cerca de 70 muertos durante los últimos días.

"A los criminales de guerra que derramaron la sangre de nuestro pueblo: han sido derrotados pese a sus fortificaciones y equipamiento y están dispersos en las montañas, sin más refugio que los tribunales, donde harán frente a la justicia", ha dicho el portavoz del Ministerio de Defensa sirio, Hasán Abdulghani.

Así, ha pedido a estas personas que "no alimenten una guerra perdida". "Bashar (Al Assad) huyó y os dejó a vuestra suerte, así que no repitáis el mismo error para que este no sea vuestro último error", ha recalcado, tal y como ha recogido la cadena de televisión siria Syria TV.

Abdulghani ha sostenido que "miles" de personas "han entregado las armas y han vuelto con sus familias", si bien ha reconocido que "algunos insisten en huir y morir en defensa de asesinos y criminales". "La elección es clara. Entregad las armas o hacer frente a un destino inevitable", ha apostillado.

Fuentes de seguridad citadas por Syria TV han confirmado que las fuerzas leales a las nuevas autoridades han tomado el control del Colegio Naval en Latakia tras los últimos combates, si bien las operaciones siguen activas en la zona, donde siguen registrándose enfrentamientos.

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Londres e informantes en el país, ha indicado este viernes que los combates se han saldado por ahora con "más de 70 muertos" y "decenas de heridos y capturados", si bien no ha especificado el número de bajas de cada bando ni entre la población civil.

Por su parte el director de seguridad pública de la provincia, el teniente coronel Mustafá Knefati, ha confirmado el envío de refuerzos por parte de Damasco tras registrarse combates en Jablé, donde ha sido detenido el exjefe de la Inteligencia de la Fuerza Aérea siria Ibrahim Hueaija, acusado de "cientos de asesinatos durante" el mandato de Hafez al Assad, padre del exmandatario.

El presidente de transición de Siria y líder de HTS, Ahmed al Shara, conocido por su nombre de guerra, Abú Mohamed al Golani, realizó a mediados de febrero sendas visitas a las provincias de Latakia y Tartús, en los que fueron sus primeros desplazamientos oficiales a las mismas tras la huida de Al Assad, que tenía en estas sus principales bastiones hasta el colapso de su régimen por la ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS).