Siria cierra el paso fronterizo de Jdeidat Yabous con Líbano tras el aviso de evacuación de Israel

Archivo - Refugiados sirios cruzan hacia Líbano a través del paso fronterizo Masnaa-Jdeidat Yabous en diciembre de 2024 - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani - Archivo

MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades sirias han anunciado este sábado el cierre del paso fronterizo de Jdeidat Yabous con Líbano, después de que el Ejército israelí emitiese un aviso de evacuación para lanzar incursiones en el lado libanés ante la presunta actividad del partido-milicia chií libanés Hezbolá.

"Ante la advertencia vigente y para garantizar la seguridad de los viajeros, el tráfico en el paso fronterizo se suspenderá temporalmente hasta que se eliminen los riesgos potenciales", ha anunciado el director de relaciones públicas de la Autoridad General de Puertos y Aduanas siria, Mazen Allush, en declaraciones recogidas por la agencia oficial Sana.

El cruce fronterizo entre Siria y Líbano "es exclusivamente para el paso de civiles y no se utiliza con fines militares", ha señalado la autoridad aduanera siria, que ha remarcado que "no hay grupos armados ni milicias presentes en él".

Siria no permite el uso de Jdeidat Yabous "para ninguna actividad fuera de los marcos civiles y legales", ha aclarado Allush, que ha confirmado que la reanudación del servicio a través del cruce fronterizo "se anunciará tan pronto como se confirme que la situación es estable".

La decisión del Gobierno sirio llega después de que el Ejército israelí anunciase su intención de lanzar incursiones en el cruce de Masnaa --el nombre que recibe el paso en el lado libanés de la frontera-- "en un futuro próximo".

Según ha asegurado el portavoz árabe de las Fuerzas Armadas israelíes, Avichay Adraee, Hezbolá usa el cruce de Masnaa "con fines militares y para el contrabando de armas". Por ello, el Ejército ha emitido una orden de evacuación para todas aquellas personas que se encuentran cerca del paso fronterizo. "Permanecer en esta zona te pone en riesgo", ha añadido Adraee.

El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) informó a comienzos de semana de que más de 200.000 personas han entrado en territorio sirio desde Líbano desde el 2 de marzo, cuando Israel lanzó una ofensiva contra el país árabe que deja ya más de 1.400 muertos, según el último balance del Ministerio de Salud libanés.

La mayoría de estas personas son ciudadanos sirios que en el pasado habían huido a Líbano para huir de la guerra civil en su país, a los que se suman más de 28.000 libaneses que han cruzado la frontera huyendo de los ataques israelíes, detalló la agencia de la ONU.

Lo han hecho a través de los tres pasos fronterizos oficiales, entre los que se encuentra el de Masnaa-Jdeidat Yabous. Junto con el de Al Qaa-Youssié, el cruce que las autoridades sirias han cerrado este sábado era el más concurrido.