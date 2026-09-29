Siria denuncia un "sabotaje" tras una explosión e incendio en un gasoducto en el este del país

Archivo - Bandera de Siria - John Wreford / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un gasoducto situado en la provincia siria de Deir Ezzor (este) ha sufrido una explosión y un incendio por un presunto acto de "sabotaje", según ha denunciado la Compañía de Petróleo de Siria, que ha agregado que las operaciones han quedado suspendidas en la zona.

Hisham al Salé, alto cargo de la citada compañía, ha señalado en declaraciones concedidas a la agencia estatal siria de noticias, SANA, que el bombeo de gas desde la planta de Al Jabsá ha quedado paralizado mientras se estudia la situación y se hace frente a las llamas.

Así, ha recalcado que los bomberos siguen trabajando en el lugar para intentar contener el incendio, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas. La zona en la que ha tenido lugar el incidente acoge varias instalaciones y gasoductos de gran importancia para Siria.