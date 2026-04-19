Siria desarticula una "célula" supuestamente afín a Hezbolá que intentaba efectuar ataques transfronterizos

Archivo - Un paramilitar sirio examina una de las cárceles del noreste del país - Moawia Atrash/dpa - Archivo

MADRID 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno sirio ha anunciado este domingo la desarticulación de un "complot de sabotaje" transfronterizo que estaba preparando un grupo armado supuestamente conectado con las milicias del partido chií libanés Hezbolá.

La "célula vinculada a Hezbolá" tenía la intención de "lanzar cohetes desde Siria" contra posiciones israelíes el sur de Líbano, con la intención última de "desestabilizar" al Gobierno sirio en medio del precario alto el fuego entre Hezbolá e Israel en el país vecino.

Fuentes del Ministerio del Interior sirio aprovechan para recordar, según recoge la agencia oficial SANA, que cinco presuntos intgegrantes de una de estas organizaciones afines a Hezbolá fueron detenidos en una operación de seguridad realizada en varios puntos del país, no especificados.

Siria está dirigida ahora por el antiguo líder yihadista Ahmed al Shara, que ha apostado por una política de apaciguamiento hacia Israel.

Unidades militares israelíes llevan instaladas desde finales del año pasado en territorio sirio más allá de las fronteras determinadas por Naciones Unidas en 1974, como consecuencia de una operación lanzada aprovechando precisamente la ofensiva final de Al Shara contra el ahora derrocado presidente Bashar al Assad.