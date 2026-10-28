Siria e Irak tratan la cooperación en seguridad, economía y comercio

El presidente sirio, Ahmed al Sara, y el primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, en una visita a Damasco. - Syrian Presidency / Zuma Press / Europa Press

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Irak, Alí al Zaidi, ha tratado este miércoles con el presidente de Siria, Ahmed al Shara, en el marco de su visita a Damasco la cooperación entre ambos países en materia de seguridad, economía y comercio.

En una reunión en el Palacio del Pueblo de Damasco, ambos líderes "dialogaron sobre cómo fortalecer las relaciones entre los dos países hermanos y desarrollar la cooperación en materia de seguridad, economía y comercio", ha informado la Presidencia siria.

Al Zaidi y Al Shara también abordaron la situación regional e internacional "y diversos asuntos de interés común", todo con la idea de "promover los intereses mutuos y contribuir a la consolidación de la seguridad y la estabilidad en la región".

La reunión ha juntado a los ministros de Asuntos Exteriores y Expatriados, Justicia, Energía y Finanzas sirios con sus contrapartes de Asuntos Económicos, Exteriores, Finanzas, Petróleo y Justicia de Irak.