Siria e Israel reinician sus conversaciones de seguridad tras cerca de dos meses de parón

Archivo - El presidnete de transición de Siria, Ahmed al Shara. - -/APA Images via ZUMA Press Wire / DPA - Archivo

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las conversaciones oficiales entre Israel y Siria, mediadas por Estados Unidos, han sido reiniciadas este lunes tras dos meses de parón causado por la falta de avances en los contactos, destinados a lograr un acuerdo de seguridad entre ambos países a raíz de la caída en diciembre de 2024 del régimen de Bashar al Assad.

Fuentes oficiales sirias han indicado que la delegación de Damasco está encabezada por el ministro de Exteriores, Asaad al Shaibani, y el jefe de la Dirección General de Inteligencia, Husein al Salamé, antes de agregar que es una muestra del "firme compromiso para restaurar los derechos nacionales no negociables".

Así, han destacado en declaraciones concedidas a la agencia estatal siria de noticias, SANA, que las discusiones "están centradas principalmente en la reactivación del Acuerdo de Separación de 1974, con el objetivo de garantizar la retirada de las fuerzas israelíes a las fronteras previas al 8 de diciembre de 2024", en referencia a la caída de Al Assad.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reclamado al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que acelere las conversaciones para lograr un acuerdo tras expresar su respaldo a Al Shara, antiguo líder del grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS) y ahora presidente de transición del país árabe.

Netanyahu se mostró a principios de diciembre dispuesto a un acuerdo con las autoridades sirias, si bien insistió en que Damasco debe crear "una zona tapón desmilitarizada" en la zona fronteriza para satisfacer las exigencias de seguridad de las autoridades israelíes.

Los carros de combate israelíes irrumpieron a través de la Línea Alfa que delimitaba el territorio ocupado por Israel del resto de territorio sirio el 7 de diciembre, apenas unas horas después de la caída de Al Assad y penetraron en la zona desmilitarizada que patrulla la Fuerza de Naciones Unidas de Observación de la Separación (UNDOF) y en algunos casos incluso más allá, hasta situarse cerca de la capital siria.

Asimismo, lanzó una extensa campaña de bombardeos con el objetivo de destruir la mayor parte de las capacidades militares de las nuevas autoridades y ha multiplicado sus incursiones militares en territorio sirio argumentando que actúa contra amenazas a la seguridad de Israel y los residentes en los Altos del Golán, ocupados desde hace décadas.