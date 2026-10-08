Siria niega que Arabia Saudí haya pedido a Damasco el envío de tropas a Yemen para combatir a los hutíes

Archivo - El presidente de transición de Siria y líder del grupo yihadista sirio Hayat Tahrir al Sham (HTS), Ahmed Husein al Shara - PRESIDENCIA DE SIRIA - Archivo

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Siria han negado este jueves que Arabia Saudí haya pedido a Damasco el envío de tropas a Yemen para combatir a los hutíes, en medio de los combates de las últimas semanas y los ataques de los rebeldes contra territorio saudí en respuesta al apoyo de Riad a las tropas del gobierno reconocido internacionalmente en el país.

"Lo que algunos medios de comunicación están difundiendo sobre una petición de Arabia Saudí para el envío de fuerzas sirias a Arabia Saudí es una mentira que no tiene ni una traza de verdad", ha dicho el asesor de medios de la Presidencia de Siria, Ahmad Muafaq Zaidan, en un mensaje publicado en redes sociales.

En el mismo, ha recalcado que "la seguridad de Arabia Saudí es la del Golfo y la de Siria". "Estamos junto a nuestro pueblo en la tierra de las Dos Mezquitas Sagradas, con toda la firmeza y determinación", ha apostillado, horas después de que fuentes estadounidenses citadas por el portal Axios afirmaran que Damasco estaba sopesando este despliegue.

Las tropas de las autoridades reconocidas internacionalmente anunciaron el domingo una ofensiva a gran escala para recuperar los territorios recientemente capturados por los hutíes y avanzar incluso hacia la capital, Saná, en manos de los rebeldes desde 2014, unas operaciones que cuentan con el respaldo de la coalición internacional liderada por Riad.

Los hutíes lanzaron el 3 de septiembre una ofensiva en zonas de las provincias de Taiz y Hodeida y lograron importantes avances territoriales, incluida la toma de la ciudad de Moca y los alrededores del estrecho de Bab el Mandeb, en un duro varapalo para las autoridades reconocidas internacionalmente, que el lunes aseguraron que han recuperado el control de estas últimas áreas.