Siria refuerza su despliegue en la frontera con Líbano e Irak ante la escalada regional de la guerra con Irán

Archivo - El presidente de transición de Siria, Ahmed al Shara - Europa Press/Contacto/Syrian Arab News Agency ''SA

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Siria han anunciado este martes un incremento de las fuerzas desplegadas en su frontera con Líbano e Irak, en medio del conflicto abierto en la región desde el pasado sábado, cuando Israel y Estados Unidos iniciaron una campaña de ataques contra Irán, que ha dejado hasta el momento cerca de 800 muertos en el país centroasiático.

El Comando de Operaciones del Ejército ha indicado que ha "reforzado su despliegue a lo largo de las fronteras sirias con Líbano e Irak" en un comunicado difundido por la agencia de noticias estatal SANA, precisando que la decisión "forma parte de los esfuerzos para proteger y controlar las fronteras en medio de la escalada del conflicto regional".

Asimismo, el cuerpo militar ha informado de que las unidades desplegadas en la zona fronteriza con ambos países vecinos "pertenecen a los batallones de la Guardia Fronteriza y de reconocimiento", cuya misión "es supervisar las actividades fronterizas y combatir el contrabando".