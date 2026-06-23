Smotrich asegura que Israel mantendrá tropas en Líbano "mientras Hezbolá exista" y exige su "desmantelamiento"

Archivo - El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, en una fotografía de archivo - Europa Press/Contacto/Saeed Qaq - Archivo

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, ha asegurado este martes que las tropas israelíes desplegadas en Líbano en el marco de una nueva invasión del país desde principios de marzo no se retirarán del país vecino "mientras Hezbolá exista", en medio de las presiones sobre el Gobierno israelí por su ofensiva tras la firma del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán.

"No pasará. No habrá una retirada israelí de la zona de seguridad en Líbano, incluido el castillo de Beaufort, mientras Hezbolá exista en Líbano", ha manifestado el ministro en declaraciones a la emisora Army Radio, en las que ha incidido en que el grupo "es una organización terrorista" que "debe ser desmantelada" y "No ser parte del Gobierno de Líbano".

Así, ha reseñado que la formación chií "no debe contar con fuerza militar o capacidad para amenazar al Estado de Israel", antes de puntualizar que "solo en ese caso será posible discutir nuevos acuerdos de seguridad". Smotrich ha ahondado por ello en que Hezbolá debe ser "desmantelado", y no solo "desarmado". "No solo debe perder las armas, sino también su poder político en Líbano", ha zanjado.

Durante la jornada del lunes, tanto el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, como el ministro de Defensa, Israel Katz, y el jefe del Estado Mayor del Ejército, Eyal Zamir, insistieron en que las fuerzas israelíes "continuarán actuando con determinación para mantener la zona de seguridad en el sur de Líbano", mientras Irán reclama el cese de estas operaciones en sus negociaciones con Estados Unidos.

Las tensiones en torno a las acciones de Israel en Líbano, acompañadas de advertencias desde Teherán sobre que estos hechos suponen violaciones del preacuerdo firmado con Washington y podrían dar al traste con el proceso de paz en Oriente Próximo, han sido uno de los puntos de fricción de los recientes contactos y ha llevado incluso a diversos encontronazos públicos entre Israel y Estados Unidos.