Smotrich llama a ocupar toda Gaza si Hamás no desmilitariza el enclave

El ministro de Finanzas israelí, el ultraderechista Bezalel Smotrich (en el centro, con camisa blanca) junto a colonos y personal de seguridad al término de una ceremonia de reasentamiento en Sa Nur, al sur de Jenin, en la Cisjordania ocupada por Israel. - Matteo Placucci/ZUMA Press Wire/ DPA

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Finanzas de Israel, el ultraderechista Bezalel Smotrich, ha urgido este domingo al primer ministro, Benjamin Netanyahu, a ocupar y colonizar por completo la Franja de Gaza, vinculando un final de la ofensiva contra el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en el enclave palestino a una expansión territorial, a menos que el grupo desmilitarice la totalidad del mismo.

"En lugar de entregar territorio al enemigo", Israel debe "arrebatárselo", ha declarado Smotrich argumentando que, a menos que Hamás cumpla con la exigencia del presidente estadounidense, Donald Trump, de desarmar y desmilitarizar el enclave, Netanyahu debería "ordenar a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que se preparen de inmediato para la ocupación total de la Franja de Gaza y los campamentos centrales, para establecer el control israelí sobre todo el territorio de la Franja y para fundar asentamientos israelíes allí".

Según lo recogido por el diario 'The Times of Israel', el ministro ultraderechista ha aseverado, a este respecto, que "sin asentamientos, no habrá seguridad", antes de agregar que la guerra "debe terminar con la expansión de las fronteras del Estado de Israel".

Asimismo, ha afeado a la oposición por, según él, exigir que los logros militares de Israel se traduzcan en logros políticos y diplomáticos, lo que ha equiparado a "rendición y derrota", en contraste con su objetivo: una solución que "consolide los logros militares y amplíe las fronteras del Estado para convertirlas en fronteras defendibles".

Smotrich se ha pronunciado de este modo en una celebración del reasentamiento de Sa Nur, en Cisjordania, evacuado durante la retirada de Gaza y el norte de Cisjordania en 2005 y legalizado por el Gobierno israelí junto a otras dos decenas en mayo de 2025, la mayor medida de este tipo hasta entonces. En total, Israel dio luz verde el pasado año a un total de 41 nuevos asentamientos.