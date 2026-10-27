Somalia anuncia la muerte de 75 supuestos miembros de Al Shabaab en combates en el sur del país

Archivo - Militares del Ejército de Somalia en la capital, Mogadiscio (archivo) - Ilyas Ahmed / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Somalia ha anunciado este martes la muerte de 75 supuestos miembros de Al Shabaab en combates registrados en la región de Bay (sur), después de que el grupo, vinculado a Al Qaeda, asegurara haber matado a más de 300 militares en los combates.

El Ministerio de Defensa de Somalia ha señalado en un comunicado publicado a través de redes sociales que sus tropas lanzaron "un asalto a gran escala" contra "posiciones de Al Shabaab" en Jameeca, en Bay, desatando unos enfrentamientos que duraron horas y que se saldaron con 75 milicianos muertos y otros 56 heridos.

"Durante los combates, los milicianos de Al Shabaab usaron vehículos cargados de explosivos para atacar a vehículos de las Fuerzas Armadas, dañando varios de ellos", ha manifestado, sin pronunciarse sobre bajas entre sus filas. Además, ha recalcado que las operaciones "continuarán hasta eliminar la amenaza terrorista y garantizar la seguridad, paz y estabilidad en el país".

Por su parte, Al Shabaab reivindicó a última hora del lunes un ataque contra un convoy del Ejército de Somalia y una milicia progubernamental en la zona y afirmó que las tropas gubernamentales, que contaron con apoyo aéreo de Turquía, sufrieron entre sus filas 321 muertos y "un número aún mayor de heridos".

"Es posible que la cifra aumente, ya que se siguen descubriendo más cuerpos", dijo el grupo a través de un comunicado publicado en sus canales de propaganda, en el que agregó que también logró hacerse con "una gran cantidad de armas y municiones".

El presidente de Somalia, Hasán Sheij Mohamud, aseguró a principios de julio que el Ejército lanzará "una ofensiva final" para derrotar a Al Shabaab, antes de recalcar que estos planes están siendo ya preparados por las autoridades, mientras que las fuerzas estadounidenses han incrementado durante las últimas semanas los ataques confirmados contra el grupo en el país africano.