Somalia mata a 40 supuestos miembros de Al Shabaab en dos operaciones, una de ellas apoyada por EEUU

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Somalia han anunciado la muerte de al menos 40 supuestos miembros del grupo terrorista Al Shabaab, vinculado a Al Qaeda, en sendas operaciones de seguridad, incluida una en la que ha contado con apoyo del Ejército de Estados Unidos.

El Ministerio de Defensa de Somalia ha señalado en un comunicado que al menos 18 presuntos integrantes de Al Shabaab ha muerto en un bombardeo contra Saakou, en la región de Yuba Medio, antes de agregar que fue lanzado "en coordinación con socios internacionales, particularmente Estados Unidos".

"La operación tuvo como objetivo una fábrica usada por Al Shabaab para la producción y preparación de artefactos explosivos, la más grande que usaba el grupo. La instalación fue totalmente destruida durante la operación", ha apuntado, al tiempo que ha detallado que entre los muertos había "ingenieros implicados en la fabricación de explosivos".

Asimismo, ha destacado que otros 22 sospechosos han muerto en otra operación en Buur Hakaba, en la región de Bay, contra "milicianos terroristas de Al Shabaab que estaban bajo vigilancia desde hace un tiempo y que preparaban atentados suicidas y atentados con coches bomba".

"Las estimaciones de Inteligencia indican que el grupo estaba planificando ataques inminentes contra civiles somalíes y contra objetivos de seguridad", ha subrayado, antes de incidir en que las fuerzas de élite Danab implicadas en la operación fueron igualmente "apoyadas por socios internacionales", sin más detalles al respecto.

El grupo terrorista ha incrementado sus ataques en los últimos meses, llegando a tomar zonas al norte de Mogadiscio, a pesar de que las autoridades han incrementado sus operaciones con apoyo de clanes y milicias locales, todo ello como parte del plan adoptado por el presidente, Hasán Sheij Mohamud, quien prometió al asumir el cargo en mayo de 2022 poner la lucha antiterrorista en el centro de sus políticas.