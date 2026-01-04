Starlink ofrece Internet gratuito a Venezuela hasta comienzos de febrero

Archivo - Logo de Starlink en un smartphone - Europa Press/Contacto/Algi Febri Sugita - Archivo

MADRID 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Internet por satélite de SpaceX, la empresa fundada por el multimillonario sudafricano Elon Musk, ha anunciado que proporcionará acceso gratuito a Internet a Venezuela hasta el próximo mes, después del ataque de Estados Unidos al país caribeño la pasada noche y la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que se halla en un centro de detención de Nueva York a la espera de ser juzgado por cargos de conspiración narco-terrorista.

"Starlink proporcionará acceso gratuito de banda ancha a la gente de Venezuela hasta el 3 de febrero, garantizando conectividad continua", ha notificado la propia compañía en un escueto comunicado publicado en su cuenta en la red social por X.

Este anuncio llega apenas un día después de que Caracas denunciase una "agresión criminal" por parte de Estados Unidos, con "ataques armados brutales" contra instalaciones civiles y militares en la capital y otras ciudades de Miranda, Aragua y La Guaira.

Esta no es la primera vez que el sistema de la compañía operada por Musk ofrece facilidades de acceso en contextos de conflicto. Por ejemplo, el servicio Starlink, que utiliza satélites para brindar acceso a Internet a lugares remotos donde la señal de la telefonía no está disponible, había sido durante largo tiempo una ventaja militar exclusiva para las fuerzas ucranianas.