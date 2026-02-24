Starmer condena la "bárbara" invasión rusa de Ucrania y reitera el apoyo a Kiev "mientras sea necesario"

Archivo - El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, en una fotografía de archivo - Leon Neal/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha condenado este martes la "bárbara" invasión rusa de Ucrania y ha reiterado el apoyo de Londres a Kiev "mientras sea necesario", en un día en el que se cumple el cuarto aniversario del estallido de la guerra, desatada por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

"Cuatro años después de la bárbara invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, nuestro mensaje al pueblo ucraniano es simple: Reino Unido está con ustedes", ha dicho en un mensaje publicado a través de sus redes sociales, en el que ha afirmado que "Rusia no ganará esta guerra".

"Hoy estamos intensificando el apoyo militar, humanitario y de reconstrucción y apoyaremos a Ucrania durante el tiempo que sea necesario para lograr una paz justa y duradera", ha destacado, en un mensaje de apoyo al país europeo tras cuatro años de un conflicto que ha sumido al país en una profunda crisis humanitaria.

La guerra estalló el 24 de febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por Putin, tras ocho años de conflicto centrado en la región oriental del Donbás entre el Ejército ucraniano y milicianos prorrusos. Moscú también anexionó en 2014 la península de Crimea, un paso no reconocido internacionalmente.