Starmer y el sultán de Omán piden a EEUU y a Irán que vuelvan a negociar a pesar del fracaso de Islamabad

Archivo - Keir Starmer recibe al sultán de Omán, Haitham bin Tarik al Said, en Londres (imagen de archivo) - Europa Press/Contacto/Tayfun Salci - Archivo

MADRID 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha tratado con el sultán de Omán, Haitham bin Tarik al Said, la situación en el estrecho de Ormuz, ahora bloqueado por partida doble por Irán y Estados Unidos, en una conversación telefónica en la que ambos dirigentes han aprovechado para pedir a ambos rivales que vuelvan a sentarse a la mesa de negociaciones a pesar del fracaso de las conversaciones del sábado en la capital de Pakistán, Islamabad.

Tras instar a Washington y a Teherán a que "encuentren una solución", el primer ministro británico y el sultán omaní han coincidido en la importancia "vital que se mantuviera el alto el fuego y que todas las partes eviten una mayor escalada".

Starmer aprovechó para "reiterar el compromiso del Reino Unido de garantizar la seguridad de Omán", un país cuya costa occidental forma parte del estrecho de Ormuz, y, en lo que la guerra de Ucrania se refiere "ofreció información actualizada sobre la colaboración del Reino Unido" con Kiev "en materia de tecnología de drones".

Hay que recordar que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha ofrecido a los países del golfo Pérsico el conocimiento de Ucrania en la lucha contra aviones no tripulados para defenderse de los ataques de represalia iraníes tras la ofensiva conjunta de EEUU e Israel el pasado 28 de febrero, detonante del conflicto actual.