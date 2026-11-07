Stephen Miller promete "lealtad absoluta" a Trump tras ser nombrado jefe de gabinete de la Casa Blanca

Archivo - Stephen Miller, nuevo jefe de gabinete de la Casa Blanca - Marek Ladzinski / Zuma Press / Europa Press

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El recién nombrado jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, ha manifestado su respaldo incondicional al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pese a los riesgos personales que --a su juicio-- ha afrontado por defenderlo, y ha reivindicado el papel del mandatario en la transformación política del país, durante su primera intervención publica tras asumir el cargo.

"Es el honor de mi vida ser el Jefe de Gabinete del presidente Trump, y le juro a usted y le prometo, señor presidente, mi lealtad absoluta, mi compromiso inquebrantable y mi devoción total a su éxito y al éxito de este país", ha declarado.

Miller ha recordado que acompaña a Trump desde 2015, cuando el entonces candidato anunció su primera campaña presidencia, una etapa que ha calificado como "el privilegio de toda una vida". En su discurso, , el ultranacionalista ha atribuido al presidente el mérito de haber evitado el deterioro de la Fuerzas Armadas, la economía y la seguridad fronteriza, adem-as de proteger al país de amenazas internas y externas.

"Este hombre salvó a América", ha afirmado, antes de asegurar que, si su liderazgo, Estados Unidos habría perdido los pilares sobre los que e sustenta el llamado 'sueño americano'. En la misma línea, le ha atribuido la recuperación del Partido Republicano, al que, según ha defendido, ha conseguido situar en una posición de mayor fortaleza, popularidad y resistencia.

El nuevo jefe de gabinete ha ensalzado asimismo la trayectoria de política Trump y ha recordado que recibió un disparo y se enfrentó a pasar el resto de su vida en prisión. En este contexto, ha apelado a la necesidad de corresponder al compromiso que mandatario ha demostrado hacia el país: "Necesitamos estar al lado del hombre que ha estado a nuestro lado", ha reclamado.

Esta ha sido la primera intervención de Stephen Miller, uno de los principales ideólogos del movimiento MAGA, tras la destitución este viernes de la antigua jefa de gabinete de Trump, Susie Wiles; una medida adoptada días después de la debacle de los republicanos en las elecciones legislativas de mitad de mandato y que ha enfurecido al nuevo liderazgo demócrata de la cámara por el giro todavía más extremista que ha adoptado el mandatario.