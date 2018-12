Sudáfrica niega a los agricultores blancos su apelación contra el plan de expropiaciones del Gobierno

Publicado 30/11/2018 12:47:51 CET

CIUDAD DEL CABO, 30 Nov. (Reuters/EP) -

El Tribunal Supremo de Sudáfrica ha rechazado la apelación presentada por una organización de agricultores blancos contra el plan de expropiaciones ordenado por el presidente del país, Cyril Ramaphosa, y que recomienda enmendar la Constitución para que devuelvan, sin compensación alguna, las tierras que les fueron arrebatadas a los agricultores negros durante la era de la segregación conocida como el Apartheid.

La organización Afriforum, que representa a una mayoría de agricultores de raza blanca, de ellos gran parte afrikáneres, argumentaba que el comité del Parlamento que había propuesto la reforma se basó en un informe redactado "de manera ilegal" por un servicio externo que además ignoró más de 100.000 peticiones entregadas para que, como mínimo, tomara nota de la negativa del grupo contra el plan.

El mandatario sudafricano ha admitido que el tema de la tierra es "muy sensible" en Sudáfrica, donde hay que "cerrar la herida" y aunque se trata de "un proceso complejo" se hará, ha prometido, "de forma ordenada", "con arreglo" a la Constitución y el Estado de Derecho, "de manera que una a la nación" y sobre todo ateniendo a que no se destruya la economía, no lleve a la caída de la producción agrícola y se garantice siempre la seguridad alimentaria. Y ha justificado de no hacerlo podría provocar "inestabilidad" en el país.

La organización sospecha por contra que detrás del plan de Ramaphosa se encuentra un motivo electoral para ganar el mayor respaldo posible y reunificar a su partido Congreso Nacional Africano (CNA), fragmentado tras la salida del poder de su predecesor Jacob Zuma con vistas a las elecciones del año que viene.

El magistrado Vincent Saldanha ha rechazado la petición de Afriforum después de que la defensa presentada por el Parlamento replicara que en ningún caso ha querido acelerar el proceso. "Nunca ha sido una cuestión urgente", ha declarado el presidente adjunto del comité, Lewis Nzimande.

"Se puede rechazar el procedimiento, desde luego, pero lo que Afriforum no puede hacer es rechazar el trabajo entero del comité", ha añadido antes de insistir que la enmienda constitucional es un proceso muy largo, pendiente de un debate parlamentario el 4 de diciembre.

Afriforum se mantiene en su postura. "Vamos a emplear todos los recursos posibles y a nuestra disposición para combatir contra este proceso fallido", ha añadido en un comunicado.