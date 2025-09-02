Sudán extiende hasta finales de año la apertura del cruce fronterizo de Adré para la entrega de ayuda humanitaria

Archivo - Imagen de archivo de refugiados sudaneses entrando a Chad a través del cruce de Adré - Europa Press/Contacto/Wang Guansen - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades sudanesas han extendido este martes la apertura del cruce fronterizo de Adré, principal ruta hacia el oeste de Sudán desde Chad, para la entrega de ayuda humanitaria en el marco del conflicto entre el Ejército y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) y tras el deslizamiento de tierra que ha dejado más de un millar de muertos en la región de Darfur, uno de los epicentros de la guerra.

El Gobierno sudanés ha decidido prorrogar este paso desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre, según ha indicado el Ministerio de Exteriores a través de un comunicado recogido por la agencia de noticias sudanesa SUNA.

"Esta medida reafirma el compromiso del Gobierno de garantizar que la ayuda humanitaria llegue a quienes la necesitan en todo Sudán y demuestra su buena voluntad para facilitar la labor humanitaria y la coordinación con las organizaciones de ayuda que operan en Sudán, de conformidad con las normas que rigen el Derecho Internacional Humanitario", ha declarado.

La cartera ministerial ha enfatizado que la ampliación de la apertura del cruce de Adré ha coincidido con el "desastre" ocurrido en la localidad de Tarasin, donde un deslizamiento de tierra se ha cobrado la vida de más de mil personas.

"El Gobierno, que lamenta la pérdida de sus ciudadanos, espera que los países hermanos y amigos, así como las organizaciones humanitarias, brinden rápidamente ayuda necesaria a la población y aprovechan la ampliación del cruce de Adré", ha concluido.

La guerra de Sudán, iniciada en abril de 2023 a causa de las discrepancias por la integración de las RSF en el Ejército sudanés --lo que hizo descarrilar definitivamente la transición abierta tras el derrocamiento de Omar Hasán al Bashir en 2019--, ha dejado el país en una situación humanitaria crítica, escenario de la mayor crisis de desplazados a nivel mundial.