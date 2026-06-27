Sudán pide a la comunidad internacional dejar los mensajes "vacíos" e impulsar "un proceso realista" de paz

Archivo - Ciudadanos sudaneses celebran los avances del Ejército durante la guerra (imagen de archivo) - Europa Press/Contacto/Mohamed Khidir - Archivo

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Sudán han reclamado a la comunidad internacional que impulse "un proceso realista" para lograr el fin de la guerra abierta el abril de 2023 con las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), antes de solicitar además que abandone los comunicados "vacíos" de condena ante las acciones de los milicianos, a los que ha acusado de perpetrar "un genocidio tras otro" en el país africano.

Amgad Fareid Eltayeb Idris, asesor para Asuntos Políticos y Diplomáticos del presidente del Consejo Soberano de Transición y jefe del Ejército, Abdelfatá al Burhan, ha resaltado la necesidad de "un proceso realista para poner fin a la guerra", que "debería centrarse en cómo desmantelar pacíficamente a las RSF".

"Preferimos que esta guerra termine por medios pacíficos, en lugar de continuar la lucha. Esta lucha está dañando la economía, está dañando a la población, está dañando todo", ha manifestado en una entrevista concedida a Europa Press en la sede de la Embajada de Sudán en Madrid.

"La comunidad internacional debe mediar en el proceso adecuado para desmantelar pacíficamente las RSF, sin alimentar sus ambiciones, en lugar de alimentar sus ilusiones de poder", ha explicado. "Si realmente desean y buscan la paz y la estabilidad en Sudán, deben reconocer eso. Han pasado más de tres años, es hora de ver la verdad", ha puntualizado.

Así, ha señalado que "para que cualquier proceso tenga éxito, necesita un punto de partida y un punto final claros". "Todos podemos estar de acuerdo en que el punto de partida es ahora mismo, esta situación, que es muy grave. Pero, lógicamente, un futuro pacífico en Sudán no debería incluir una organización paramilitar fascista como parte de su proyecto", ha destacado Idris.

El asesor de Al Burhan ha criticado por ello la falta de "una voluntad política real" y de "medios realistas" para abordar la situación y ha argüido que, ante esto, los países de la comunidad internacional "se centran en otros temas, en complejidades políticas y en la democratización", en lugar de acometer un proceso de paz.

"El pueblo sudanés necesita ahora mismo paz, estabilidad, seguridad, ayuda humanitaria, alimentos, servicios básicos, educación y salud, antes que las urnas", ha remarcado, antes de ahondar en que la comunidad internacional cuenta con "pruebas contundentes" sobre la responsabilidad de las RSF en numerosas atrocidades, lo que a su juicio hace aún más inexplicable la inacción frente al grupo.

En este sentido, ha puesto como ejemplo de esta situación que atraviesa El Obeid, en la región de Kordofán (centro), ante las alertas por una posible ofensiva de las RSF --encabezadas por Mohamed Hamdan Dagalo, conocido popularmente como 'Hemedti'-- que derive en unas matanzas similares a las vividas en 2025 en El Fasher, tildadas de genocidio.

Idris ha criticado que la comunidad internacional se limite a emitir comunicados y ha recordado que "son las mismas declaraciones" que las publicadas antes de la caída de El Fasher. "Las RSF han cometido genocidio tras genocidio: en El Fasher, en Geneina, Jartum, Gezira, entre otros", ha denunciado.

"La comunidad internacional sigue mostrándose reacia a hacer algo más que emitir declaraciones de alarma o preocupación. Pero estas palabras no salvan a la gente", ha lamentado. "Si la comunidad internacional quiere actuar correctamente, debe ser honesta en su evaluación (...) y apoyar al Gobierno sudanés en la defensa de su pueblo frente a estas atrocidades y crímenes", ha reseñado.

Por otra parte, ha reconocido que existe "miedo" ante las "atrocidades indescriptibles" cometidas por las RSF en las zonas bajo su control. "Se pueden ver las pruebas de su fascismo en todo lo que hacen. Y, por supuesto, le tememos al fascismo porque no se puede coexistir con él. Lo vimos en España, lo vimos en Europa, lo vimos a lo largo de la historia mundial", ha apuntado.

UNA "MAQUINARIA FASCISTA"

En este sentido, ha lamentado que "muchas fuerzas políticas y muchas voces en los círculos de la comunidad internacional intentan presentar esto como una guerra más dentro de una serie interminable de guerras en Sudán, pero esto no es cierto", antes de esgrimir en que "la naturaleza de esta guerra es diferente porque las RSF son un mecanismo violento, una maquinaria fascista creada por el antiguo régimen para protegerse".

Idris ha hecho así referencia a que el germen de las actuales RSF son las milicias 'yanyauid', de mayoría árabe y creadas durante el régimen de Omar Hasán al Bashir para combatir junto a las fuerzas gubernamentales durante la guerra en Darfur a principios de siglo, donde fueron igualmente acusadas de genocidio, hechos por los que el propio exmandatario está requerido por el Tribunal Penal Internacional (TPI).

De esta forma, dicho que las RSF "no tienen un programa político, ni una ideología". "Ni siquiera pretenden tener reivindicaciones políticas. Buscan el saqueo, gobiernan mediante el terror, practican la esclavitud sexual, la violencia sexual, el genocidio, la supremacía étnica, y un largo etcétera", ha reseñado.

"Todo esto, al servicio de una agenda extranjera y en torno a un hombre al que veneran. Lo llaman el príncipe", ha dicho, en referencia a 'Hemedti', quien protagonizara una frágil entente con Al Burhan desde la caída de Al Bashir en 2019 tras una oleada de protestas antigubernamentales hasta el estallido de la guerra en el país africano el 15 de abril de 2023.

En este sentido, ha criticado que la comunidad internacional "equipare a quienes defienden al pueblo con quienes lo asesinan". "Ese es nuestro temor: haber sido abandonados a esta desinformación, haber sido víctimas de la complicidad de actores poderosos en la región y en el mundo, y quedarnos solos", ha reconocido.

"Las palabras no protegerán al pueblo sudanés. Si el mundo es sincero en su compromiso con el Derecho Internacional, debe respaldar sus palabras con hechos", ha reclamado, antes de reiterar que las RSF emplean "todo tipo de ataques terroristas" en sus ofensivas contra núcleos civiles de Sudán.

"UNA LUCHA POR LA SUPERVIVENCIA"

Pese a ello, ha ensalzado los recientes avances de las tropas gubernamentales en Nilo Azul y ha reiterado que los militares "seguirán cumpliendo con su deber". "No luchan solos. El pueblo sudanés se está uniendo, ofreciéndose como voluntarios para luchar junto al Ejército frente a las atrocidades y crímenes de las RSF. Seguiremos luchando por nuestra supervivencia y esperamos vencer", ha argumentado.

"Ya hemos vencido antes", ha destacado, en referencia la recaptura de la capital, Jartum, en marzo de 2025, tras estar en manos de las RSF desde el estallido del conflicto, así como a la toma de Gezira poco antes y otras "muchas zonas" arrebatadas a los paramilitares, a los que responsabiliza de la profunda crisis humanitaria en el país.

"Las RSF crearon la mayor crisis humanitaria (...) y provocaron la mayor crisis de desplazamiento", ha dicho Idris, quien ha acusado al grupo de "cometer atrocidades a niveles sin precedentes", incluido "el uso de la violación y la violencia sexual para desintegrar a la sociedad y la comunidad" durante sus ataques en el estado de Gezira.

En esta línea, ha acusado a las RSF de "recurrir a la limpieza étnica en Geneina y posteriormente en El Fasher, unos actos que la comunidad internacional y Naciones Unidas describieron como un genocidio", al tiempo que ha reconocido que la crisis económica que agrava la situación humanitaria está igualmente impulsada por la guerra.

"La comunidad internacional tampoco ayuda, presionando a las ONG para que no cooperen con el Gobierno, diciendo que ambas partes son malas y demás discursos similares", ha relatado. "Esto no es un principio ni neutralidad, es complicidad y perjudica al pueblo sudanés más que a nadie", ha zanjado.