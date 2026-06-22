Suiza aplaude los "avances constructivos" alcanzados el fin de semana entre EEUU e Irán

Archivo - Bandera de Suiza - Europa Press/Contacto/Alexander Ryumin - Archivo

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Suiza ha aplaudido este lunes los "avances constructivos" alcanzados en la primera cita de Estados Unidos e Irán celebrada en el país helvético para un acuerdo definitivo entre los las partes.

"Suiza celebra los avances constructivos logrados gracias a los intensos intercambios diplomáticos celebrados en Burgenstock entre Estados Unidos, Irán, Pakistán y Qatar", ha señalado el Ministerio de Exteriores suizo en sus redes sociales.

En particular, la cartera diplomática ha considerado que la creación de un comité de alto nivel "basado en el memorando de entendimiento" firmado la semana pasada por los presidentes estadounidense e iraní y el "acuerdo sobre una hoja de ruta" para llegar a uno más amplio y "definitivo" en un plazo de 60 días "son pasos positivos que proporcionan un marco para la siguiente fase del proceso y permiten iniciar de inmediato las conversaciones técnicas".

El Ministerio de Exteriores ha afirmado que continúa "disponible (...) para apoyar el diálogo, la distensión, la estabilidad regional y la paz".

También ha reaccionado a la cita en Suiza el primer ministro y ministro de Exteriores de Qatar, Abdulrahman al Thani, que en declaraciones al canal en inglés de Al Yazira ha querido recordar que el acuerdo preliminar entre Teherán y Washington "busca crear el entorno y el marco adecuados para que la negociación se lleve a cabo, detenga la guerra y sus consecuencias, así como su impacto en la seguridad de la región y la economía global", lo cual, ha destacado "ya se ha logrado".

"Era fundamental que esta ronda de negociación se llevara a cabo tan pronto como se firmara el memorando. El objetivo de estas reuniones es sentar las bases para la negociación (...) Queremos asegurarnos de que, dada la delicadeza del asunto, el proceso sea institucional, esté bien establecido y, con suerte, resista a cualquier factor externo que pueda afectar la negociación", ha agregado.