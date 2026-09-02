Suiza descarta antecedentes ideológicos o extremistas en el presunto autor del tiroteo a una 'rave' en el norte del país

Archivo - Agentes de la Policía de Suiza - Europa Press/Contacto/Lian Yi - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Suiza han descartado la existencia de antecedentes ideológicos o extremistas en el hombre de 43 años detenido como presunto autor del tiroteo registrado durante una 'rave' en el hipódromo de Schachen, ubicado en la ciudad de Aarau, en el norte del país, que dejó un muerto y seis heridos.

"No tenemos constancia de antecedentes penales, salvo infracciones de tráfico menores", ha detallado en una rueda de prensa este miércoles el jefe de Policía del cantón de Argovia, Michael Leupold, en la que también ha descartado la implicación de más personas en el tiroteo, apuntando a que el presunto tirador actuó en solitario.

Asimismo, ha explicado que el hombre, sin "antecedentes migratorios", fue cocinero en el Ejército, si bien dejó la institución militar en 2013 y devolvió su arma reglamentaria, según ha recogido la cadena de televisión pública, la RSF.

Por su parte, el jefe de operaciones del cuerpo policial, Matthias Schildknecht, ha señalado que el sospechoso --quien se entregó en la comisaría de Jura en Delemont, alegando padecer problemas mentales-- "disparó más de 40 veces con un rifle de asalto" hacia la multitud.

Los investigadores recuperaron dos pistolas y un fusil de asalto AK-74 en el vehículo del sospechoso, que por el momento se encuentra en prisión preventiva. El análisis forense preliminar muestra coincidencias entre dichas armas, cuyos permisos se expidieron hace 20 años, y los casquillos encontrados en el lugar de los hechos.

Las autoridades, sin embargo, no han identificado un móvil ni ninguna conexión entre el sospechoso y Aarau. El fiscal jefe de Lenzburg-Aarau, Christoph Ruedi, ha apuntado a que hay indicios de que el hombre padecía una enfermedad mental, si bien no disponen todavía de documentación oficial que lo corrobore.

El tiroteo ocurrió en torno a las 03.00 de la madrugada (hora de la España peninsular) cuando los asistentes de la 'rave' estaban saliendo del recinto. El atacante disparó de forma indiscriminada hacia la multitud, que en un primer momento creyó que se trataba de fuegos artificiales o petardos.

Una mujer de 22 años, identificada como Maria Spinelli --de nacionalidad italiana, aunque residente en Suiza-- murió a causa del tiroteo. Otras seis personas resultaron heridas, dos de ellas en estado grave, si bien su estado de salud ha mejorado en las últimas horas, han confirmado las autoridades.