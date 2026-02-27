El Supremo descarta una apelación a la victoria de Museveni y allana el camino a su toma de posesión en Uganda

Archivo - Bandera de Uganda (archivo) - Europa Press/Contacto/Krisztian Elek - Archivo

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo de Uganda ha desechado una apelación presentada por un candidato opositor a la victoria electoral del presidente, Yoweri Museveni, en las elecciones celebradas el 15 de enero, en las que se hizo con un séptimo mandato al frente del país africano.

La decisión, adoptada por unanimidad por los nueve jueces del Supremo, supone descartar el recurso de Robert Kasibante, candidato del Partido Nacional Campesino (NPP), lo que allana el camino para que Museveni vuelva a tomar posesión como presidente, según ha informado el diario ugandés 'Daily Monitor'.

Museveni, de 81 años y en el cargo desde 1986, se presentó a los comicios como candidato del partido gubernamental, el Movimiento Nacional de Resistencia (NRM), y se hizo con cerca del 72% de las papeletas, según los datos de la comisión electoral del país africano, si bien el principal líder opositor, Robert Kyagulanyi, conocido como 'Bobi Wine', denunció un fraude.

La campaña electoral estuvo además marcada por las denuncias de abusos y violaciones de los Derechos Humanos por parte de las fuerzas de seguridad, lo que llevó a Naciones Unidas a alertar de que la votación tendría lugar marcada por un contexto de "represión generalizada e intimidación", por lo que pidió a Kampala que garantizara que el proceso fuera "libre y seguro".