El Supremo de EEUU falla en contra de la prohibición en Colorado sobre terapias de conversión a personas LGTBI

El Tribunal Supremo de Estados Unidos (Archivo) - Europa Press/Contacto/Andrew Leyden

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha fallado en contra este martes de la prohibición en el estado de Colorado sobre las terapias de conversión sexual en lo que supone un nuevo revés legal para la comunidad LGTBI en el Día de Día Internacional de la Visibilidad Trans.

La decisión, que ha contado con ocho votos a favor de jueces conservadores y uno en contra de la liberal Ketanji Jackson, respalda una demanda presentada por la terapeuta evangélica Kaley Chiles amparada en la Primera Enmienda de la Constitución, que alude a que la medida atenta contra su libertad de expresión y le impide hablar abiertamente con sus clientes sobre terapias de conversión sexual.

Según detalla el fallo escrito por el juez Neil Gorsuch, la legislación en Colorado "no solo prohíbe intervenciones físicas", sino que también "censura la libertad de expresión" de aquellas personas partidarias de las terapias de conversión, que tratan de modificar la orientación sexual o identidad de género de una persona bajo el planteamiento de la fe cristiana.

"(La Primera Enmienda) refleja, en cambio, la convicción de que todo estadounidense posee un derecho inalienable a pensar y hablar libremente, y una fe en el libre intercambio de ideas como el mejor medio para descubrir la verdad. Por muy bien intencionada que sea, cualquier ley que suprima la libertad de expresión en función del punto de vista representa un ataque flagrante contra ambos compromisos", resalta.

El fallo no tumba la prohibición impuesta en 2019, que sigue vigente, pero la legislación volverá a los tribunales inferiores para una revisión minuciosa que, potencialmente, podría tener repercusiones en todos los estados del país.

"Los temas de género y sexualidad surgen con frecuencia en esiones de terapia con mis clientes, y la ley de Colorado pondría el foco en cada conversación que tuviera con mis clientes menores de edad, amenazándome con una multa de 5.000 dólares, la suspensión de mi práctica profesional y la pérdida de mi licencia", ha defendido Chiles en los alrededores de la corte, representada por la ONG ultraconservadora Alliance Defending Freedom.

Las terapias de conversión sexual están desacreditadas por buena parte de las organizaciones médicas, como la Asociación Médica Estadounidense, la Asociación Estadounidense de Psicología y la Academia Estadounidense de Pediatría. El consenso generalizado de los profesionales es que es ineficaz y potencialmente perjudicial.

Más de una veintena de estados estadounidenses prohíben de forma total o parcial las terapias de conversión sexual, según Movement Advancement Project. El presidente Donald Trump ha impulsado una serie de medidas contra la comunidad LGTBI, como cortar la financiación federal a las cirugías de reasignación de sexo o impedir a las personas trans competir en deportes femeninos, entre otras.