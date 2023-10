El Supremo de Venezuela aprueba pedir de nuevo a España la extradición del opositor Antonio Ledezma

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha aprobado este jueves avalar la solicitud de extradición contra el dirigente opositor Antonio Ledezma, acusado de traición a la patria por unas declaraciones en las que supuestamente reconoce una conspiración contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

Las autoridades venezolanas pedirán a las autoridades de España, donde vive exiliado, la extradición del exalcalde de Caracas, asumiendo "el firme compromiso" de que "será juzgado en territorio venezolano con las debidas seguridades y garantías constitucionales y procesales penales, consagradas en la Constitución".

La Fiscalía de Venezuela anunció en agosto la interposición de una nueva orden de arresto contra Ledezma, "por traición a la patria, conspiración, incitación a delinquir y asociación a delinquir".

Entonces, el propio Ledezma, en declaraciones a Europa Press, declaró que confiaba en que "ningún gobierno democrático se preste para tramitar órdenes de extradición que son completamente arbitrarias". "No me he callado y no me van a callar", aseveró.