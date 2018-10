SYRIZA logra una amplia victoria pero se queda a dos escaños de la mayoría absoluta

Actualizado 26/01/2015 9:03:13 CET

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Coalición de la Izquierda Radical (SYRIZA) ha logrado una amplia victoria en las elecciones legislativas celebradas este domingo, quedando únicamente a dos escaños de la mayoría absoluta, según los datos correspondientes al 99,81 por ciento del recuento.

Según los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior, el partido de Alexis Tsipras obtendría el 36,34 por ciento de los votos, lo que se traduciría en 149 escaños, muy por delante de Nueva Democracia, los conservadores del primer ministro saliente Antonis Samaras, que han obtenido el 27,81 por ciento de las papeletas, que se traducen en 76 escaños.

A mucha distancia se sitúa en tercera posición el ultraderechista Amanecer Dorado, con el 6,28 por ciento de los votos y 17 escaños, los mismos que el centrista To Potami, que se ha hecho con el 6,05 por ciento de los respaldos.

Por detrás se sitúan los comunistas (KKE), con el 5,47 por ciento y 15 escaños; Griegos Independientes, con el 4,75 por ciento de los votos y trece escaños, los mismos que los socialistas del PASOK, que han recabado el 4,68 por ciento de las papeletas.

El líder de SYRIZA, Alexis Tsipras, proclamó el fin del "círculo vicioso de la austeridad" en sus primeras declaraciones tras la victoria de su formación. "Este mandato cierra el círculo vicioso de la austeridad, supone la cancelación de los memorándum de la austeridad y del desastre", dijo.

Así, ha subrayado que "la 'troika' es cosa del pasado", si bien ha expresado su disposición a negociar una solución "mutuamente aceptable" con los prestamistas internacionales y ha asegurado que "ni habrá una ruptura ni seguirá la subyugación".

Este mismo lunes, Benoit Coeure, miembro del consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), ha afirmado en una entrevista publicada por el diario alemán 'Handelsblatt' que el organismo no participará en ningún recorte de la deuda de Grecia.

"No le corresponde al BCE decidir si Grecia necesita alivio de la deuda. Sin embargo, está absolutamente claro que no podemos estar de acuerdo con un alivio de la misma, que incluye los bonos griegos que se encuentran en el BCE", ha valorado.

La holgada victoria de SYRIZA no impedirá que tenga que buscar alianzas, y hay varios partidos que ya se han mostrado dispuestos a pactar, entre ellos el To Potami y Griegos Independientes, con cuyo líder, Panos Kammenos, se reunirá Tsipras durante la mañana de este lunes. Kammenos ya ha expresado su rechazo a formar parte de un Gobierno en el que participe To Potami.

Otro posible socio parlamentario de SYRIZA, el KKE, se ha mostrado más crítico y ha destacado a través de su líder, Dimitris Koutsoumbas, que los griegos han expresado su ira y su "falsa esperanza" por el cambio. En ese sentido, ha asegurado que SYRIZA "seguirá con las mismas políticas" aplicadas hasta la fecha por los partidos de Gobierno.