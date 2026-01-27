Takaichi avisa de que la alianza con EEUU "colapsaría" si Tokio "mira para otro lado" en caso de crisis en Taiwán

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. - Europa Press/Contacto/Rodrigo Reyes Marin

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, ha afirmado que la alianza con Estados Unidos "colapsaría" si Tokio cambia su postura frente a Taiwán, unos comentarios con los que busca acabar con las críticas en su contra después de que asegurara que estaría dispuesta a tomar medidas en caso de que China lleve a cabo una incursión militar en la isla.

Así lo ha expresado durante un programa de televisión después de que miembros de la oposición hayan criticado sus declaraciones por considerar que son hostiles y únicamente fomentan un aumento de la tensión con China. Es por ello que ha afirmado que, en caso de conflicto, la relación con Washington se vería gravemente afectada si Tokio "mirara para otro lado", según informaciones recogidas por el diario 'The Japan Times'.

No obstante, ha tratado de rebajar la tensión y distanciarse de sus comentarios previos sobre una posible respuesta militar llegado el caso, especialmente dado que las relaciones con China se han visto afectadas por este tipo de comentarios. Pekín ha demandando una disculpa y ha pedido a la mandataria que se retracte cuanto antes.

"Quiero dejar absolutamente claro que esto no implica que Japón vaya a salir ahí fuera y a adoptar medidas militares si China y Estados Unidos entran en un conflicto por Taiwán. Pero si algo grave pasara, tenemos que tener claro cómo rescatar a los ciudadanos japoneses y estadounidenses que están en la zona. En esta situación, habrá casos en los que tendríamos que actuar de forma conjunta", ha explicado.

Asimismo, ha hecho hincapié en que si las fuerzas estadounidenses fueran atacadas "Japón no puede simplemente darse la vuelta y salir corriendo". "Esto llevaría al colapso de la alianza, así que tendríamos que responder estrictamente dentro de los límites legales que existen actualmente", ha aclarado.