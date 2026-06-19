Los talibán reivindican ataques contra supuestos objetivos de Estado Islámico en Pakistán

Archivo - Miembros de los talibán hacen guardia en un puesto de control en Kabul (archivo) - SAIFURAHMAN SAFI / NOTICIAS XINHUA / CONTACTOPHOTO

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades instauradas por los talibán en agosto de 2021 han reivindicado este viernes una serie de bombardeos contra lo que describe como objetivos del grupo yihadista Estado Islámico en territorio de Pakistán, concretamente en las provincias de Baluchistán y Jáiber Pastunjua, sin que Islamabad se haya pronunciado por ahora sobre lo sucedido.

El viceportavoz del Ministerio de Defensa afgano, Sadiqulá Nasrat, ha señalado en un comunicado publicado a través de redes sociales que las fuerzas afganas "atacaron centros de Estado Islámico en puntos de Pakistán "desde los que se planeaban ataques contra territorio afgano, con ayuda de algunos círculos de Inteligencia malignos".

Así, ha detallado que los bombardeos fueron lanzados "por la Fuerza Aérea" afgana contra los distritos de Qila Abdulá y Chagai, en Baluchistán, así como contra el de Orakzai, en Jáiber Pastunjua. "Según las informaciones iniciales, los objetivos deseados han sido alcanzados en estos ataques", ha manifestado.

"Es importante destacar que, a partir de ahora, Afganistán no dará tiempo al surgimiento de ninguna amenaza a su seguridad y estabilidad y usará todos sus recursos para eliminarla en su totalidad, con ayuda de Dios", ha manifestado Nasrat, en medio de las tensiones y los enfrentamientos esporádicos entre Afganistán y Pakistán durante los últimos meses.

Naciones Unidas y varios países regionales, entre ellos Pakistán, han denunciado en varias ocasiones la presencia de células de Estado Islámico Provincia de Jorasán (ISKP) en Afganistán y han alertado del peligro que suponen, mientras que Kabul ha rechazado que dé cobijo a los yihadistas y ha reseñado que ha lanzado operaciones contra ellos desde su llegada al poder.

Asimismo, los talibán han manifestado que algunas de las principales bases del grupo yihadista están en Pakistán, un país con el que mantiene numerosas disputas por asuntos territoriales y acusaciones cruzadas sobre apoyo a grupos armados, entre ellos Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes y al que Islamabad vincula con Kabul.