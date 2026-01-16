Un tanque del Ejército israelí dispara contra una posición de la FINUL en el sureste de Líbano

Archivo - Imagen de archivo de un convoy de la FINUL en Sidón (Líbano) - Europa Press/Contacto/Ali Hashisho - Archivo

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) ha denunciado este viernes que un tanque del Ejército israelí ha disparado unas 30 balas de pequeño calibre contra una de las posiciones de los 'cascos azules' en el sur de Líbano, en medio del alto el fuego pactado en 2024.

"Las balas han impactado en un puesto de guardia y una de ellas ha penetrado en uno de los dormitorios, probablemente tras haber rebotado. Afortunadamente, el inquilino no se encontraba presente cuando la bala entró y nadie ha resultado herido", reza un comunicado.

En el momento del incidente, la FINUL pidió a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) a través de sus mecanismos de comunicación que "cesaran el fuego". También les ha recordado su obligación de garantizar la seguridad de los pacificadores y cesar las actividades que les ponen en peligro "a ellos y sus posiciones".

"Cualquier acción que ponga en riesgo a los 'cascos azules' constituye una grave violación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU y socava la estabilidad que estamos tratando de lograr", ha reiterado.

Por ahora, las autoridades israelíes no se han pronunciado al respecto. Sin embargo, esta denuncia llega apenas horas después de que informar de un ataque con dron israelí contra una patrulla en la localidad de Adeise, cuando fue alertada sobre un "peligro potencial" en una vivienda donde se halló "un artefacto explosivo conectado a un detonador".

La FINUL registró al menos ocho ataques contra sus efectivos durante el año 2025, cuando ya estaba en vigor el alto el fuego pactado en noviembre de 2024 que preveía la retirada tanto de Israel como del partido-milicia chií Hezbolá del sur de Líbano, si bien Israel mantiene desplegadas tropas en cinco puntos y ha lanzado ataques e incursiones desde entonces.