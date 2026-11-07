Teherán afirma haber derribado un dron estadounidense sobre la isla de Qeshm en pleno repunte de las tensiones

Archivo - Se lanza un misil SPIKE de alcance sin línea de visión desde un helicóptero de ataque AH-64 Apache del Ejército de los Estados Unidos, pilotado por una tripulación de la 101.ª Brigada de Aviación de Combate. - U.S. Army /U.S. Army / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Irán ha informado este sábado de que ha derribado un dron estadounidense MQ9 sobre la isla de Qeshm, en el sureste del país, poco antes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declinase hacer comentarios ante la prensa sobre los recientes ataques estadounidenses y afirmara que sus fuerzas han "destruido" algunos sistemas antiaéreos de Teherán.

"No quiero hablar de eso. Hacemos pequeños ataques. Pero ellos construyeron un pequeño dispositivo antiaéreo. Y lo hemos destruido en unos 15 minutos. Quizás en cinco", ha asegurado el mandatario estadounidense, al ser preguntado sobre los mencionados ataques en Qeshm.

Unos minutos antes, las fuerzas iraníes habían difundido un comunicado a través de la cadena estatal IRIB donde aseguraban que el dron estadounidense había sido "interceptado y destruido" por parte de la "red integrada de defensa aérea del país".

"Hace unos minutos, un dron estadounidense MQ9 fue alcanzado y destruido en el cielo de Qeshm por fuego de los modernos sistemas de defensa aérea del ejército, que forman parte de la red integrada de defensa aérea del país", reza el comunicado.

Ante la reciente escalada de tensiones, el Departamento de Estado norteamericano ha emitido una alerta de seguridad en varios países de la región --como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar y Bahréin-- y ha instado a sus ciudadanos a prepararse ante posibles interrupciones de vuelos por el cierre del espacio aéreo.

De momento, no se ha informado de víctimas o heridos.