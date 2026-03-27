Teherán dice que Grossi "nunca ha hecho nada útil" respecto a Irán y afirma que "solo empeora las cosas"

Archivo - El viceministro de Exteriores de Irán Kazem Qaribabadi (archivo) - Europa Press/Contacto/Rouzbeh Fouladi - Archivo

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha criticado nuevamente este viernes al director general del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, y ha afirmado que "nunca ha hecho nada útil" respecto a Teherán que "solo empeora las cosas" con sus declaraciones.

"Hasta el momento, Grossi no ha hecho nada útil respecto a Irán; al contrario, con sus declaraciones destructivas, solo empeora las cosas", ha dicho el viceministro de Exteriores de Irán Kazem Qaribabadi en un mensaje en sus redes sociales.

Así, ha recordado las recientes declaraciones de Grossi durante una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense CBS, en las que dijo que ninguna guerra puede destruir las capacidades nucleares de Irán, "a menos que sea una guerra nuclear", en medio de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

"¿Es el director general de una organización internacional o un analista en los medios?", se ha preguntado Qaribabadi, quien ha subrayado que Grossi "aún no ha condenado los ataques contra las instalaciones nucleares pacíficas de Irán, incluidos los dos recientes ataques contra la central nuclear de Bushehr".

"En lugar de lanzar una seria advertencia sobre los efectos de la guerra en el programa nuclear iraní protegido y cualquier uso de otras armas destructivas e ilegales, allana el camino para destruir las actividades nucleares legítimas y legales de Irán", ha lamentado el viceministro de Exteriores iraní.

En este sentido, ha hecho hincapié en que Teherán "rechaza de forma enérgica" las declaraciones "parciales" y "pasivas" por parte del director general del OIEA, al tiempo que ha expresado una "serie advertencia" contra el impacto de las palabras de Grossi sobre la situación en Oriente Próximo.

Las autoridades iraníes ya cargaron duramente contra Grossi tras la ofensiva lanzada por Israel en junio de 2025, a la que se sumó Estados Unidos con ataques contra tres instalaciones nucleares, al acusarle de "narrativas engañosas" en sus informes sobre el programa nuclear iraní, a pesar de que el propio OIEA ha reconocido que no hay pruebas de que Teherán buscara hacerse con armas nucleares.

La ofensiva israelí fue lanzada un día después de que la Junta de Gobernadores aprobara un texto que sostenía que Irán --firmante del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), al contrario que Israel-- estaba violando sus obligaciones a partir del informe presentado el 31 de mayo de 2025 por el OIEA a los Estados miembro, firmemente rechazado por Teherán.

Las autoridades de Irán han confirmado más de 1.500 muertos por la ofensiva, entre ellos destacadas figuras como el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, respectivamente, así como altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.

La ofensiva fue lanzada en medio de un proceso de negociaciones entre Estados Unidos e Irán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, lo que ha llevado a Teherán a responder atacando territorio israelí e intereses estadounidenses en la región de Oriente Próximo, incluidas bases militares.