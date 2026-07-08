Teherán rechaza los ataques de Trump y asegura que el "lenguaje despectivo" no disminuye la "grandeza" de Irán

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi. - Europa Press/Contacto/Khalil Dawood

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha rechazado este miércoles los ataques lanzados por el presidente estadounidense, Donald Trump, insistiendo en que no replicará a estos exabruptos e incidir en que el "lenguaje despectivo" no disminuye la "grandeza" de Irán.

"Dirigirse a la nación iraní, civilizada y valiente, con un lenguaje despectivo no disminuye su grandeza", ha afirmado el titular de Exteriores iraní en un mensaje en redes sociales después de que Trump cargara contra los dirigentes iraníes a los que ha descrito como "escoria" y "gente enferma" en declaraciones desde la cumbre de la OTAN en Ankara.

Así las cosas, Araqchi ha dicho que los iraníes "son conocidos por su civismo, su cultura y sus sólidos valores morales". "No respondemos a la vulgaridad con vulgaridad, sino con hechos: sin miedo y con gran valentía", ha recalcado.

Este miércoles el presidente de Estados Unidos ha expresado dudas respecto a llegar a un acuerdo con Irán, aunque ha incidido en todo caso en que, bajo ningún concepto, se permitirá a Teherán que se haga con armas nucleares. "Los conozco y no estoy seguro de querer llegar a un acuerdo con ellos. Podemos jugar a esos juegos, pero no estoy seguro de querer hacer un acuerdo", ha dicho en pleno pico de las tensiones con la República Islámica tras el cruce de ataques de esta madrugada.

Previamente ha dado por terminado el alto el fuego y el memorando de entendimiento con Irán. "No quiero volver a tratar con ellos. Son escoria. ¿Saben lo que es escoria? Son gente enferma. Están dirigidos por gente enferma", ha cargado el dirigente norteamericano en unas declaraciones sobre las que queda por ver las consecuencias prácticas.