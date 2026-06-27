Un terremoto de magnitud 5,6 sacude el centro de Japón sin registrar tsunamis ni anomalías en el monte Fuji

Archivo - La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi - Europa Press/Contacto/Rodrigo Reyes Marin

MADRID 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un terremoto de magnitud 5,6 en la escala abierta de Richter ha sacudido a última hora de este viernes el centro de Japón, según ha indicado la Agencia Meteorológica del país, que ha descartado sin embargo emitir una alerta de tsunami o actividad volcánica del monte Fuji y sin que por ahora haya informaciones sobre posibles víctimas o daños materiales.

El organismo ha indicado que la magnitud del seísmo ha sido de 6, llegando hasta 7 de intensidad en la ciudad de Fujikawaguchiko, en la región de Yamanashi, en el centro de la isla.

Según declaraciones de expertos recogidas por la agencia japonesa 'Kyodo', la zona afectada por el terremoto se encuentra cerca de la convergencia de varias placas tectónicas, incluida la placa del Mar de Filipinas.

"Por mi parte, he dado instrucciones a los ministerios y organismos competentes para que evaluen con carácter urgente la situación de los daños y colaboren estrechamente con las administraciones locales y, bajo la premisa de que la vida humana es lo primero, actúen de forma unida como Gobierno para dedicar todos sus esfuerzos a las medidas de emergencia, como el salvamento y el rescate de los afectados", ha expresado la primera ministra japonesa, Sanae Taikaichi, en una rueda de prensa.

Se trata del segundo terremoto de gran magnitud registrado esta semana en Japón, tras el sismo de 7,2 que sacudió el norte del país el pasado jueves. Aquel temblor tuvo su epicentro frente a las costas de la prefectura de Iwate y un hipocentro localizado a unos 44 kilómetros de profundidad.