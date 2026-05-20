El Tesoro de EEUU retira las sanciones contra Francesca Albanese

Francesca Albanese - Europa Press/Contacto/Ignacio Lopez Isasmendi

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha retirado este miércoles de su lista de sancionados a la relatora especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, después de que el pasado jueves un juez federal estadounidense dictaminara la suspensión de sanciones contra la jurista.

La cartera dirigida por Scott Bessent se ha limitado a anunciar que ha "eliminado" de la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) a Francesca Albanese, y no ha hecho declaración alguna al respecto.

El juez de distrito Richard Leon decidió suspender la medida impuesta por la Administración Trump contra Albanese, de nacionalidad italiana, al estimar que las sanciones violaban sus libertades de la Primera Enmienda al estar dirigidas directamente a sus declaraciones críticas con Israel.

El magistrado consideró que la medida, que afectaba al marido de Albanese --el economista italiano del Banco Mundial, Massimiliano Cali-- y a su hija en común, menor de edad.

Además, recordó que la Orden Ejecutiva por la que la relatora de la ONU fue sancionada "busca hacer frente a la 'amenaza extraordinaria' que representan los esfuerzos del Tribunal Penal Internacional (TPI) para 'investigar, arrestar, detener o enjuiciar a personas protegidas', mediante la imposición de sanciones a los extranjeros que hayan participado directamente en dichos esfuerzos".