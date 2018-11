Theresa May asegura que no "existe alternativa alguna" a su acuerdo sobre el Brexit

Publicado 18/11/2018 5:10:53 CET

LONDRES, 18 Nov. (Reuters/EP) -

La primera ministra británica, Theresa May, ha apuntado que no ve alternativa alguna al acuerdo del Brexit que presentó a principios de semana, en relación con las informaciones publicadas acerca de que varios de sus ministros de gabinete quieren que renegocie el borrador del acuerdo antes de reunirse con los líderes europeos el próximo fin de semana.

"No hay ningún plan alternativo sobre la mesa. No hay ningún enfoque diferente con el que podríamos llegar a un acuerdo con la Unión Europea", ha escrito May en un artículo de opinión en el diario británico 'The Sun'.

"Si los parlamentarios rechazan el acuerdo, simplemente volveremos a la casilla de salida. Implicaría mucha más división, más incertidumbre y un fallo a la hora de convertir lo que votó la sociedad británica en una realidad", ha añadido.

Apenas horas después de anunciar este pasado miércoles que sus ministros habían apoyado de manera colectiva su borrador de acuerdo, May se vio empujada a una de las crisis más graves de su Gobierno tras la dimisión de su ministro para el Brexit, Dominic Raab, quien se oponía al acuerdo.

Dentro de su Gabinete, varios de sus ministros han hablado abiertamente de echar a la ministra del poder y han declarado que el acuerdo que ha presentado sobre el proceso de divorcio con la UE no sobrevivirá a la votación en el Parlamento.

Por el otro lado, los sectores dentro del Gobierno británico que apoyan el Brexit alegan que el acuerdo puede implicar el riesgo de que Reino Unido siga sometido a Bruselas durante un periodo indefinido de tiempo.

Este sábado, Andrea Leadsom, la ministra a cargo de las gestiones del Gobierno en el Parlamento, declaró para la cadena BBC que apoyará a May pero que no está contenta con el acuerdo.

"Creo que todavía tiene potencial para mejorar sobre la clarificación y sobre alguna de las medidas, por lo que espero poder ser de ayuda en ese sentido", ha alegado.