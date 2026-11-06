Un tiroteo en un autobús de Colorado se salda con un agente muerto y tres heridos

Archivo - Ataque en la ciudad de Boulder, en Colorado, en 2025. - Helen H. Richards/Denver Post / Zuma Press / Europ

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un agente de Policía de Colorado ha muerto y otros tres han resultado heridos, además de un transeúnte herido leve, tras un tiroteo en un autobús a las afueras de la ciudad de Denver, que se ha saldado con la muerte del atacante.

Los agentes acudieron a la zona tras una denuncia sobre una persona implicada en un atropello y que se había dado a la fuga e interceptaron a la persona cuando se subía a un autobús. Ya dentro del autobús se encontraron con el sospechoso, cuando este abrió fuego hiriendo a cuatro de ellos, ha detallado la Policía de Lakewood en un comunicado que confirma el fallecimiento de uno de los agentes a causa de las heridas.

"Cuatro agentes de Lakewood recibieron disparos durante el incidente y fueron trasladados a hospitales locales con heridas que van de graves a críticas. Tres de nuestros agentes se encuentran en estado estable", ha indicado.

El Departamento de Policía de Lakewood "lamenta profundamente anunciar que uno de nuestros agentes ha fallecido a causa de sus heridas", ha informado sobre la víctima mortal. "No hay palabras para expresar el profundo dolor que nuestro departamento y nuestra comunidad sienten esta noche por la pérdida de nuestro héroe caído", ha añadido.

En el tiroteo los agentes de Policía abatieron al asaltante, cuya identidad no se ha hecho pública.