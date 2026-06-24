Trasladan a Siria un segundo grupo de presos encarcelados en Líbano

Archivo - Un hombre ondea la bandera de Siria en Damasco - Europa Press/Contacto/John Wreford - Archivo

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de 128 presos sirios encarcelados en Líbano ha sido trasladado este miércoles a territorio de Siria en virtud del acuerdo alcanzado entre los dos países en febrero de este año, que ya dio lugar a un primer traslado en el mes de marzo.

El Ministerio de Exteriores sirio ha confirmado a la agencia de noticias SANA que "se ha recibido el segundo grupo de presos sirios condenados en prisiones libanesas, compuesto por 128 reclusos", un traslado "coordinado" con Beirut así como con los ministerios de Justicia e Interior.

Damasco ha enmarcado el paso en los "continuos esfuerzos diplomáticos sirios" y ha destacado que el intercambio de presos acordado con Beirut a principios de febrero "refleja el interés de ambas partes por reforzar la cooperación bilateral y abordar los asuntos de carácter humanitario y jurídico, en beneficio de los intereses comunes".

Un primer grupo de 136 sirios encarcelados en la prisión libanesa de Rumié, en el distrito de Matn, fue trasladado al país vecino a mediados de marzo, después de que las autoridades de los países alcanzaran un acuerdo que estipula el traslado de más de 300 ciudadanos sirios en la misma situación, de unos 2.250 que se estima que están encarcelados en territorio libanés.